Cameroun: Le PCM interdit Equinoxe TV - Une dispute médiatique aux contours controversés

Une querelle médiatique éclate entre le Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN) et le groupe Équinoxe TV, marquant une rupture formelle dans leurs relations. Le secrétaire national à la Communication du PCRN, Armand Okol, a annoncé dans une lettre adressée au PDG de la chaîne Séverin Tchounkeu, la fin de toute collaboration avec le média.

Datée du 23 novembre 2023, cette correspondance notifie l'interdiction explicite faite à Équinoxe TV d'utiliser ou de mentionner le PCRN dans ses reportages et émissions. Armand Okol dénonce une attitude partiale et injuste de la part du média à l'égard du PCRN, décrivant un traitement biaisé et préjudiciable depuis plusieurs années.

Dans cette lettre, Armand Okol critique vertement la couverture médiatique réservée par Équinoxe TV aux activités du PCRN. Il accuse la chaîne de partialité, d'absence de professionnalisme, et va jusqu'à évoquer des allégations de désinformation, de méchanceté et même de diffamation à l'encontre de leur parti politique.

Le secrétaire national à la communication du PCRN dénonce également un refus systématique de couvrir les événements organisés par leur parti, malgré les efforts de mise en place d'une logistique facilitatrice. Il pointe du doigt une attitude sélective de la chaîne, ne diffusant que des reportages défavorables au PCRN, renforçant ainsi l'impression d'une campagne orchestrée visant à nuire à leur image.

%

Face à ces reproches qu'il juge fondés, Armand Okol annonce une décision radicale : l'interdiction absolue pour tout intervenant ou collaborateur du PCRN de mentionner ou de se référer au parti dans tout contenu ou intervention au sein des supports médiatiques du groupe Équinoxe TV. De même, toute couverture médiatique des activités du PCRN par les équipes de la chaîne est formellement proscrite.

Cette rupture entre le PCRN et Équinoxe TV témoigne des tensions grandissantes entre les médias et les acteurs politiques au Cameroun, mettant en lumière les conflits d'intérêts et la perception divergente de la neutralité journalistique. Cette décision risque de marquer un tournant dans les relations entre le parti politique et le groupe médiatique, avec des conséquences potentielles sur la façon dont l'information politique sera diffusée dans les médias nationaux.