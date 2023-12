Afrique: Hommages, fondation Moumié au regretté Njiawouo Nicanor décédé le 19/12/2023 à Foumban au Cameroun

La nouvelle a surpris plus d'un d'autant que, malgré son âge et la fatigue, le nationaliste indépendantiste et compagnon fidèle du Dr Félix Roland Moumié continuait vaillamment de vaquer à ses occupations et surtout, n'hésitait pas à répondre à des multiples sollicitations pour parler du Cameroun et de leurs contributions pour les luttes anticolonialistes

Bien qu'affaibli, la veille de son décès, il a tout de même réussi à faire une récente sorite à Foumban sa ville natale pour parler de l'UPC (Union des Populations du Cameroun). C'était le 3 novembre dernier et celui-ci lui expliquait les raisons pour lesquelles il avait pris sa retraite.

Selon le briantissime chroniqueur historique et journaliste, Arol Ketch, "Tout au long de son parcours, Njiawouo Nicanor a rencontré de grandes personnalités. A Rabbat, il était le protégé de Mohamed V. En 1962, il reçoit Nelson Mandela en Algérie pour une formation politique et militaire; il profitera de cette occasion pour lui enseigner la théorie du "Panafricanisme des Temps Nouveaux". Dans le cadre de son engagement politique, Njiawouo Nicanor a aussi rencontré Patrice Lumumba, Kwamé Nkrumah, Modibo Keita, Sékou Touré,Mouammar Kadhafi, Mao Tsé toun, Ho Chi Minh etc.

Avec les dissensions internes au sein de l'UPC, l'élimination de plusieurs leaders et la répression subie par le parti, Njiawouo Nicanor va entamer une longue période d'exil qui va le conduire en Algérie, au Soudan où il va obtenir un doctorat; introduire le français dans les universités et en République Centrafricaine où il a été accueilli par Maître Aboubacar Mounpain".

Njiawouo Abdoulaye est né en 1929 dans une famille musulmane de Foyet à une vingtaine de kilomètres de Foumban

Il a souvent laissé parler son penchant vers les sujets sociaux , politiques en essayant de rester objectif dans ses pensées. Ce grand sens de l'humour historique dont il était doté, qui a marqué ses oeuvres et sa facilité à manier la langue ont toujours été les éléments clé de son engagement pour un Cameroun meilleur.

" Je vais de mieux en mieux ", disait le défunt pour rassurer les nombreux visiteurs qui se pressaient chaque jour à sa résidence de Foumban, noyée entre cette nature à laquelle il était attaché et les présences récurrentes des jeunes historiens chercheurs qui avaient trouvé là, l'espace accueillant pour s'abreuver de la bonne information sur le parcours de nos leaders indépendantistes.

Njiawouo Nicanor est mort à Foumban le 19 décembre 2023. Une autre mémoire de l'UPC qui s'éteint.

La Fondation Moumié souhaite une grande paix à som âme

Fait à Bruxelles le 20/12/2023