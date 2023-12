Maroc: La région Guelmim-Oued Noun poursuit ses efforts de développement par le renforcement de ses infrastructures

Guelmim — L'année 2023 a été marquée au niveau de la région Guelmim-Oued Noun par la poursuite des efforts visant à faire face aux défis du développement et répondre aux besoins liés au renforcement des infrastructures dans divers domaines.

Au cours de l'année qui touche à sa fin, cette région a vécu en effet au rythme de la réalisation d'importants chantiers et projets de développement destinés à doter ses quatre provinces (Guelmim, Assa-Zag, Sidi Ifni et Tan-Tan) d'infrastructures modernes dans les domaines de la santé et des énergies renouvelables, en vue de valoriser cette région et en faire un grand pôle d'attractivité économique et touristique.

Plusieurs ministres et hauts responsables ont effectué des visites dans la région de Guelmim-Oued Noun au cours de l'année en cours (santé, équipement, culture et sports, justice), afin de lancer et d'inspecter des projets économiques, sanitaires et sociaux, ce qui dénote le grand intérêt accordé par les pouvoirs publics à cette région en tant que pôle de développement prometteur et ce, dans le cadre de la valorisation de ses potentialités naturelles, agricoles, économiques et touristiques.

Ainsi, dans le domaine de la santé, les infrastructures de ce secteur ont été renforcées avec la mise en service de trois centres de santé urbains et la création d'un institut des professions infirmières.

Dans ce cadre, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a effectué, en novembre dernier, une visite à Guelmim, au cours de laquelle il a lancé les travaux de construction de l'Institut supérieur des professions infirmières et des technologies de la santé, un projet qui vient répondre aux besoins de la région dans le domaine des soins infirmiers et des technologies de la santé et promouvoir le secteur de la formation.

Il a également donné le coup d'envoi à trois centres de santé urbains de premier niveau dans les provinces de Guelmim, Assa-Zag et Tan-Tan, dans le but de rapprocher les services de santé de base de la population locale, outre le projet de construction de l'hôpital régional de Guelmim, qui sera transformé en centre hospitalier universitaire, en augmentant sa capacité d'accueil et en le dotant de grands moyens techniques.

Afin de consolider le secteur de l'enseignement, l'année universitaire 2023-2024 au niveau régional a vu le lancement d'une faculté de médecine et de pharmacie à Guelmim d'une capacité de 100 étudiants.

Parmi les grands projets devant donner une forte dynamique au secteur agricole de la région, il y a lieu de signaler également les ouvrages hydrauliques, comme le barrage Fask, dont le taux d'avancement des travaux a atteint 98% et qui est considéré comme le plus grand barrage des provinces du sud du Royaume, avec une capacité totale de 79 millions de m3 et devant irriguer près de 20.000 hectares.

En juillet dernier, le ministre de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, Nizar Baraka, s'est rendu dans la province de Guelmim pour inspecter les travaux du projet de construction de ce grand barrage, avant d'inaugurer et de lancer des projets d'aménagement visant essentiellement à approvisionner en eau potable certaines communes et à renforcer l'éclairage public avec des panneaux solaires.

La région de Guelmim-Oued Noun mise aussi sur la construction d'usines de dessalement d'eau de mer et le renforcement de son approvisionnement en eau potable.

Dans ce contexte, le conseil de la région a approuvé, lors de sa session ordinaire de mars 2023, une convention de partenariat pour la réalisation d'une usine de dessalement d'eau de mer et d'un périmètre d'irrigation (5.000 hectares) dans la province de Tan-Tan par l'utilisation des énergies renouvelables.

Et pour renforcer son statut de destination privilégiée des investissements verts, et compte tenu de ses potentialités en termes de ressources naturelles, notamment l'hydrogène vert, les énergies renouvelables sont considérées comme un secteur prometteur en termes de création d'emplois et de promotion des investissements.

Dans le domaine sportif et culturel, l'année 2023 a été marquée par le lancement des travaux de construction d'équipements sportifs dans les différentes provinces de la région, dont le lancement par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, des travaux de construction de deux stades de proximité, d'un centre de conférences et d'un centre d'accueil dans la commune d'El Mehbas (province d'Assa Zag),

En matière d'infrastructures judiciaires, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a inauguré, en novembre dernier, le siège du tribunal de première instance de Sidi Ifni, relevant de la circonscription judiciaire de Guelmim.

Cet établissement judiciaire s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère de la Justice visant à développer le système judiciaire, à renforcer et réhabiliter ses infrastructures et à accroître son efficacité et la qualité de ses services d'une manière qui réponde au principe du pouvoir judiciaire au service du citoyen.

La réalisation de ces infrastructures dans tous les domaines démontre le souci des pouvoirs publics aux niveaux central et local de renforcer l'attractivité de la région Guelmim-Oued Noun et de sa dynamique de développement.