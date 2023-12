Gambie: Le poste de douane de Basse atteindra un objectif de 28 millions de dalasis en termes de collecte de recettes

Le directeur des douanes de Basse, Mr Seedy M.B. Kinteh, a révélé que le Bureau des Douanes de Basse avait pour mission de collecter une recette totale de 28.415.280,41 dalasis pour la période de janvier à décembre 2023.

Cependant, grâce à l'enthousiasme et au dévouement de son personnel, il a été possible d'atteindre ou de collecter une recette totale de plus de vingt-sept millions de dalasis (D27 000 000).

Mr Kinteh a assuré le conseil d'administration de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) que le poste de douane de Basse atteindra son objectif d'ici la fin du mois de décembre.

Mr Kinteh a donné cette assurance lors d'une déclaration faite au cours de la récente réunion du conseil d'administration et de la direction de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), qui s'est tenue au bureau des douanes de Basse.

Selon Mr Kinteh, depuis la prise du pouvoir par les militaires en Guinée Conakry, le chef de la junte militaire a mis un embargo sur l'exportation de toutes les denrées alimentaires hors du pays. Cela nous porte extrêmement préjudice car « la Guinée est notre principale source de revenus. »

Il a précisé qu'à l'heure actuelle, le pays a tourné son attention vers le Sénégal, la Sierra Leone et, en partie, le Nigéria.

Il a également informé le conseil d'administration et la direction de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) que, depuis sa prise de fonctions, de nombreux changements significatifs ont eu lieu au poste, tous orientés vers l'amélioration du mécanisme de collecte des recettes nationales.

Il a également informé la délégation des collectes effectuées dans les autres stations de leurs points de vente, notamment Sara Ngai, où les recettes étaient auparavant comprises entre 6.000 et 13.000 dalasis. « Aujourd'hui, le montant des recettes oscille entre 32.000 et 43.000 dalasis, » a-t-il déclaré.

A Nyamanarr, a-t-il dit, le montant des recettes vacillait entre 66.000 et 110.000 dalasis, tandis qu'il se situe désormais entre 218.000 et 378.000 dalasis. A Sabi, le montant des recettes se situait entre 87.000 et 163.000 dalasis. De nos jours, il oscille entre 238.000 et 525.000 dalasis.

À Sabi, le montant des collectes vacillait entre 87.000 et 163.000 dalasis, mais il oscille désormais entre 238.000 et 525.000 dalasis. À Sara Bojo, qui est une sous-station couvrant les lumos hebdomadaires de Bojo, Sare Mansally et Gambissara, le montant des collectes vacillait entre 18.000 et 23.000 dalasis, mais il oscille désormais entre 76.000 et 108.000 dalasis.

« Il s'agit d'une sous-station nouvellement créée en vue de servir de sous-station de sortie entre la Région de l'Upper River et celle de Central River, » a-t-il déclaré.

Mr Kinteh a également souligné certaines des contraintes de son bureau et souhaiterait que le conseil d'administration et la direction de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) envisagent non seulement la consolidation de la formation et d'approbation de promotions au personnel, mais également l'emploi de bénévoles.

Il insiste sur le fait que la formation du personnel est indispensable pour mieux remplir les objectifs, ajoutant que la promotion du personnel est essentielle pour obtenir de meilleurs résultats. « Il est important de noter que certains membres du personnel occupent le même poste/rang depuis de nombreuses années, et ce, sans promotion, » a-t-il souligné.

Mr Kinteh lance un appel au directeur général pour réviser et envisager d'accorder des promotions au personnel qui travaille dur à ce poste, estimant que la promotion est essentielle dans toute activité professionnelle et constitue une source de motivation.

Concernant l'emploi de volontaires, Mr Kinteh a informé le conseil d'administration de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA): « Les volontaires, grâce à leur travail acharné, leur dévouement et leur enthousiasme, ont facilité notre travail au quotidien et il est nécessaire de les prendre en considération, » a-t-il déclaré.

Il a également informé le conseil d'administration de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) que le poste de douane de Sabi a besoin d'un système solaire pour produire de l'électricité, un service d'entretien pour le bureau et les locaux du personnel ainsi que d'un puits pour le personnel, tandis que « le poste de Sare Ngai a également besoin d'attention, » tel que l'entretien du bureau, des locaux du personnel et d'un système solaire.

