Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT confirme la tenue de son 6e congrès ordinaire en 2024

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, a déclaré, à l'occasion de la cinquième session ordinaire du Comité central tenue les 26 et 27 décembre? à Brazzaville, que 2024 va être une année déterminante pour l'avenir du parti qui mettra le cap sur le 6e congrès ordinaire dont la vocation est de le dynamiser davantage.

Les préparatifs et la tenue du 6e congrès ordinaire du PCT font partie du programme d'activités de l'année 2024 adopté par les membres du Comité central. Selon Pierre Moussa, le prochain congrès sera un moment d'intense réflexion sur la vie du PCT et devra impulser une dynamique nouvelle afin de hisser le parti à la hauteur des défis futurs. Ce qui passera assurément par l'identification stricte des valeurs cardinales fondant la résilience historique du PCT, à savoir l'unité, la cohésion, la solidarité, l'oubli de soi et la discipline.

« Les enseignements qui découlent de nos travaux nous permettront très certainement d'affronter avec une plus grande efficacité les défis futurs. Parmi ces défis, figure au premier rang la préparation et la tenue du 6e congrès ordinaire du parti, grand défi déterminant pour l'avenir de notre organisation...J'exhorte l'ensemble des membres du Comité central, les membres et sympathisants de notre parti qui se doivent de prendre la réelle mesure des enjeux de ces assises à demeurer souder, à faire preuve d'un engagement exemplaire et à cultiver plus que jamais l'esprit de camaraderie dans le cheminement vers le 6e congrès ordinaire », a invité le secrétaire général du PCT.

Il a également souligné la nécessité de redoubler d'ardeur dans le suivi de l'action publique en vue d'un accompagnement plus responsable du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, et son gouvernement dans la mise en oeuvre du projet de société « Ensemble, poursuivons la marche ». Les membres du Comité central ont, en effet, approuvé le projet du programme d'activités 2024 dont les objectifs sont : conserver le pouvoir, poursuivre l'action publique en vue d'un accompagnement optimal des institutions de l'Etat ; dynamiser le parti. Ils ont aussi adopté le budget du parti, exercice 2024, ainsi que le rapport d'activités de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation du PCT.

Restituant les activités menées dans le cadre de sa mission, le rapport a apprécié l'action du Bureau politique en exécution du programme du Comité central, relevé les forces et les limites de la commission avant d'esquisser quelques pistes d'amélioration. En définitif, la commission a exprimé sa satisfaction au regard de l'animation et du fonctionnement du parti ainsi que le travail accompli.

« La qualité des échanges que nous avons eus nous a permis d'apprécier notre participation aux élections sénatoriales de 2023, l'exécution du programme d'activités exercice 2023, balayer la vie du parti et de tracer des perspectives d'actions pour l'année 2024. Il me plaît de vous remercier et de vous féliciter pour les brillantes conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Avec un sens élevé de responsabilité, nous avons mis en évidence les performances et les limites de notre action commune dans la réalisation des objectifs que nous nous étions assignés », s'est réjoui Pierre Moussa.

Notons que les participants à la cinquième session ordinaire du Comité central ont appelé à la mobilisation lors de la célébration, le 31 décembre, du 54e anniversaire de la fondation du PCT et du 85e anniversaire de la naissance de son président fondateur, Marien Ngouabi. Les membres de la principale formation politique de la majorité présidentielle devraient également se mobiliser à l'occasion de la cérémonie des obsèques de l'ancien président de l'Assemblée nationale et ministre, André Mouélé, décédé le 10 décembre dernier à Paris, en France.