Cote d'Ivoire: Fêtes de fin d'année- Le gouvernement renforce le contrôle sanitaire des denrées animales et d'origine animale

Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, porte à la connaissance des éleveurs, revendeurs d'animaux vivants, grossistes, gestionnaires d'établissements de distribution moderne et de restauration collective que la transformation, la distribution et le stockage des denrées animales et d'origine animale doit se faire dans le respect des règles d'hygiène et des normes de qualité. Ce, conformément à la Loi n°2020-995 du 30 décembre 2020 portant Code de la Santé publique vétérinaire et à la réglementation fixant les conditions d'exercice des professions touchant au commerce des animaux, des denrées animales et d'origine animale destinées à la consommation humaine. L’information est rapportée par le Cicg.

Le ministre des Ressources animales et halieutiques a partagé cette information dans un communiqué de presse en date du mardi 26 décembre 2023.

« Ces denrées doivent être salubres, propres à la consommation et ne présenter aucun danger pour le consommateur », a précisé Sidi Tiémoko Touré.

Ainsi, dans le but d'assurer la protection des populations en cette période de forte consommation de denrées animales et d'origine animale, le ministère des Ressources animales et halieutiques, à travers ses services compétents, procédera à des contrôles sanitaires renforcés dans tous les points de distribution et de transformation, notamment les marchés, les supermarchés et les établissements de restauration collective.