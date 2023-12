Tunisie: Clôture de la 11e session de la commission mixte Tuniso-saoudienne - Engagés à aplanir les difficultés pour renforcer une coopération mutuelle

Le ministre saoudien a déclaré que le transport et les services logistiques figurent parmi les priorités sur lesquelles les deux pays sont appelés à travailler.

Les travaux de la 11e session de la commission mixte tuniso-saoudienne, tenus les 26 et 27 décembre à Tunis, ont été couronnés par la signature de sept mémorandums d'entente couvrant plusieurs secteurs. Les deux ministres ayant présidé cette session ont réaffirmé l'engagement des deux pays à aplanir toutes les difficultés afin de concrétiser ces accords de partenariat.

Au terme des travaux de la 11e session de la commission mixte tuniso-saoudienne, la ministre chargée de la gestion du ministère de l'Economie et de la Planification, Siham Boughediri Nemsia, et le ministre saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales, Bandar bin Ibrahim AlKhorayef, ont procédé à la signature de sept mémorandums d'entente dans les secteurs de l'eau, la recherche scientifique agronomique, la météorologie et le climat, l'industrie, le travail et le tourisme.

Le procès-verbal de la session a été signé lors d'une cérémonie de clôture qui a été suivie d'un point de presse. A cette occasion, Mme Boughdiri Nemsia, a affirmé que «les deux pays oeuvreront à mettre en oeuvre le riche cadre réglementaire et institutionnel soutenant les relations de coopération entre les deux pays frères ainsi qu'à assurer le suivi des recommandations émanant des rencontres tenues au cours de cette session. L'objectif étant d'atteindre les objectifs tracés et de favoriser le progrès économique et social des deux pays».

La ministre a souligné l'engagement de la Tunisie à hisser les relations de partenariat entre les deux pays à leur plus haut niveau, en vue de concrétiser les aspirations de leurs leaders, en l'occurrence le Président de la République Kaïs Saïed et ses frères le Serviteur des Deux Saintes Mosquées Salamn Ben Abdelaziz Al Saoud et le prince Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz ainsi que celles des deux peuples frères.

Explorer toutes les opportunités dans que peut offrir le secteur de l'industrie

De son côté, le ministre de l'Industrie a fait savoir que la participation de plus de cent hommes d'affaires saoudiens au forum économique qui s'est déroulé hier au siège de l'Utica témoigne de l'importance que revêt la Tunisie dans l'agenda des Saoudiens.

Mettant en valeur le positionnement géographique stratégique des deux pays, le ministre saoudien a mis l'accent sur la nécessité d'explorer toutes les opportunités dans le secteur de l'industrie. Pour AlKhorayef, les deux pays frères peuvent tirer profit de la complémentarité qui existe entre eux: d'un côté, la Tunisie, avec plusieurs accords de libre-échange à son actif, peut servir de pays de sous-traitance mais aussi de plateforme qui permettra aux hommes d'affaires saoudiens d'accéder à d'autres marchés, notamment africains. De l'autre, le Royaume d'Arabie Saoudite, jouissant d'un positionnement géographique stratégique, peut être la fenêtre d'accès à d'autres marchés pour les marchandises fabriquées en Tunisie.

L'énergie, l'eau, le commerce : des domaines prioritaires à haut potentiel

Selon le haut responsable, l'énergie est un secteur prioritaire pour les deux pays, qui sont déterminés à atteindre la neutralité carbone. Il a affirmé que la Tunisie peut bénéficier de l'expertise saoudienne dans le domaine du dessalement des eaux, étant donné que le Royaume est le premier pays au monde à recourir massivement à cette technique. «Dans une première étape nous allons procéder à une analyse des divers processus et à identifier les opportunités dans les domaines où on peut passer rapidement à l'action», a-t-il indiqué. Et d'ajouter : «La Tunisie est un pays qui s'est habitué à accueillir les investissements étrangers, bénéficiant de compétences remarquables et d'une position géographique stratégique qui en fait un site important dans le mouvement commercial et les chaînes logistiques. Ses ressources humaines compétentes lui ont permis d'être un acteur crucial dans plusieurs secteurs industriels. Cependant, elle a traversé des périodes difficiles qui ont impacté ces atouts. Aujourd'hui, le travail mené par le Président de la République et par le gouvernement a restauré la confiance des partenaires envers la Tunisie qui a retrouvé sa position en tant qu'acteur important», a-t-il affirmé.

Le ministre saoudien a, en outre, ajouté que le transport et les services logistiques figurent parmi les priorités sur lesquelles les deux pays sont appelés à travailler. Et de poursuivre : «Nous avons mis en place un plan d'action qui fait partie de la stratégie du royaume dans le secteur du transport et des services logistiques ainsi que de la stratégie de développement des exportations. Il vise à améliorer l'accès des produits saoudiens aux marchés étrangers. Dans le cadre de cette stratégie, la Tunisie a été identifiée comme une région de sous-traitance qui facilitera l'accès des produits saoudiens à d'autres marchés étrangers, notamment sur le continent africain».

Il est à noter qu'à l'issue de cette 11e session de la commission mixte tuniso-saoudienne, un accord de partenariat a été signé entre la Société El Fouladh et la Société saoudienne de sidérurgie. Cet accord vise à favoriser les échanges d'expertise et de savoir-faire mais aussi à explorer les opportunités d'échanges commerciaux entre les deux entreprises.