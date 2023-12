Afrique de l'Ouest: BRVM - Consolidation de la hausse des indices BRMV C et BRVM 30 ce 28 décembre 2023

Au terme de la séance de cotation de ce jeudi 28 décembre 2023, les indices BRVM Composite et BRVM- 30 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont consolidé leur hausse de la veille avec une forte progression de plus de 1%.

L 'indice composite a ainsi progressé de 1,50% (après +0,09% la veille) à 214,92 points contre 211,74 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi enregistré une hausse de 1,61% (après +0,11% la veille) à 108,24 points contre 106,52 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en progression de 0,67% à 100,42 points contre 99,7 points la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s'est accrue de 118,387 milliards, s'établissant à 7 995,720 milliards de FCFA contre 7877,333 milliards de FCFA le mercredi 27 décembre 2023.

Celle du marché obligataire est en hausse de 2,718 milliards, à 10 276,851 milliards de FCFA contre 10 274,133 milliards de FCFA la veille.

La valeur totale des transactions est aussi en hausse, s'établissant à 1,194 milliard de FCFA contre 601,657 millions de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 6 020 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 2 815 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 6,74% à 475 FCFA), BOA Niger (plus 6,47% à 5 430 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (plus 5,16% à 4 785 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Total Sénégal (moins 3,61% à 2 400 FCFA), Africa Global Logistics Côte d'Ivoire (moins 3,45% à 1 400 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 2,99% à 1 300 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 1,98% à 1 985 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 1,97% à 745 FCFA).