Afrique: CAN 2023 - Rigobert Song explique l'absence de Choupo Moting

Eric Maxime Choupo-Moting ne sera pas à la CAN 2023 avec le Cameroun. Ainsi en a décidé le staff des Lions indomptables qui estime vouloir rester dans la continuité.

L'absence de Choupo-Moting sur la liste du Cameroun dévoilée ce jeudi 28 décembre fait parler. Interrogé à ce sujet au cours de la conférence de presse, le sélectionneur Rigobert Song a répondu avoir eu à faire un choix difficile.

« Choupo Moting c'est un très bon joueur. Mais mes collaborateurs et moi nous sommes restés dans la continuité de ces derniers temps. Toutefois, je pense que c'est un joueur important mais il fallait faire un choix dans la continuité de ce que nous faisons depuis longtemps. Ça reste un joueur important mais il fallait faire un choix et le choix a été fait. Et pour le moment, je partirai avec ceux que j'ai choisi » a indiqué le technicien camerounais.

Cadre des Lions Indomptables, Choupo-Moting aurait souhaité participer à la CAN pour apporter sa touche d'efficacité au secteur offensif de sa sélection. Le joueur du Bayern Munich ne jouera pas la quatrième CAN de sa carrière. A 34 ans, cela semblait être l'ultime rendez-vous international avec les Lions. Peu en vu cette saison avec le Bayern Munich (14 apparitions et 2 buts en Bundesliga), c'est finalement de loin qu'il suivra les siens.