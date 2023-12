Algérie: Arkab reçoit des membres du Parlement représentant la wilaya de Souk Ahras

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, mercredi, des membres des deux chambres du Parlement, représentant la wilaya de Souk Ahras, avec lesquels il a abordé les préoccupations relatives au raccordement à l'électricité et au gaz au niveau de cette wilaya, ainsi qu'à l'aspect de l'investissement dans les mines, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre s'inscrit dans " le cadre de l'écoute et de la prise en charge de certaines questions et préoccupations soulevées par les députés concernant le raccordement énergétique (électricité et gaz) des régions non-raccordées, au raccordement des mechta et des logement ruraux et isolés, le raccordement des exploitations, des zones agricoles et des zones industrielles, à l'instar de la zone industrielle de M'daourouch, précise le communiqué.

La rencontre s'est déroulée avec MM. Latifi Ahmed Saleh, Bendjaballah Mohamed Fouzi, Achouri Fouzi, Bouaita Kamel et Zairi Hassan, en présence de cadres du ministère.

Par ailleurs, la recherche minière et les projets d'investissements en la matière dans cette wilaya étaient au centre des préoccupations des députés, ajoute la source.

Au terme de la rencontre, M. Arkab a apporté des éclaircissements sur l'ensemble des préoccupations des députés, affirmant que toutes les propositions seront prises en compte, examinées et traitées et que les mesures nécessaires seront prises pour y répondre.

Le ministre a également fait part de la volonté du secteur et de ses établissements de mettre en oeuvre et de parachever les programmes de raccordement énergétique dans la wilaya, notamment le raccordement à l'énergie électrique.

S'agissant du secteur minier, il a assuré que "le travail est en cours pour collecter des informations et des données de base de haute qualité relatives à la cartographie géologique et à l'inventaire des minerais aux investisseurs en vue d'encourager et inciter à la recherche minière (exploration et prospection) sur l'ensemble du territoire national", a conclu le communiqué.