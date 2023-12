Algérie: Examen des préparatifs en cours pour approvisionner le marché national en viandes rouges

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a reçu mercredi le Secrétaire général de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), ainsi que le président de la Fédération nationale des Viandes rouges et dérivées, pour examiner les préparatifs en cours pour l'approvisionnement du marché national en viandes rouges.

"Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni, a reçu, mercredi 27 décembre 2023 au soir, au siège du ministère, le Secrétaire général de l'Union générale des commerçants et artisans algériens, M. Issam Bedrissi, en compagnie du président de la Fédération nationale des Viandes rouges et dérivées, M. Kheir Merouane, pour examiner les préparatifs en cours pour l'approvisionnement du marché national en viandes rouges notamment celles importées", a précisé le communiqué.