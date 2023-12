Sénégal: Macky Sall demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour un succès du Fesnac

Dakar — Le président de la République a demandé, mercredi, au Premier ministre, Amadou Ba, et au ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, de prendre « toutes les dispositions pour un succès » de l'organisation de la 12ème édition du Festival national des arts et de la culture (FESNAC), prévue du 8 au 12 janvier 2024 à Fatick (centre).

S'exprimant en conseil des ministres, le chef de l'Etat a signalé la participation des pays amis et des communautés artistiques et notabilités coutumières nationales à cette grande manifestation culturelle.

Selon le ministère de la Culture, l'ouverture de cette douzième édition du Fesnac, le 8 janvier, sera présidée par le chef de l'Etat Macky Sall et a pour thème général « Macky, les arts et le patrimoine ».

« C'est une manière de célébrer le président de la République et de rendre visibles ses réalisations dans le secteur de la culture », avait dit Aliou Sow dans des propos repris dans une note d'information.

Le Fesnac sera couplé avec le Salon national du livre dont le démarrage est fixé au 9 janvier.

Le lendemain, un colloque se tiendra sur le thème « Les politiques culturelles au Sénégal : enjeux et défis ».

Le royaume du Maroc est le pays invité d'honneur de cette douzième édition du Fesnac qui a aussi comme invité la communauté léboue du Sénégal.

Les activités seront décentralisées dans plusieurs localités de la région de Fatick : Gossas, Foundiougne, Sokone et Fimela, selon le ministère de la Culture.

Le Fesnac, initié en 1996, était une recommandation forte du Colloque sur les convergences culturelles au sein de la nation sénégalaise, tenue en 1994 à Kaolack, à l'initiative du président de la République Abdou Diouf (1981-2000).

Le premier Festival national des arts et de la culture a été organisé pour la première fois en 9997, à Thiès. Les éditions suivantes ont eu lieu dans les régions de Dakar (1999), Ziguinchor (2001 et 2003), Tambacounda (2005), Saint-Louis (2007 et 2012), Louga (2017), Kolda (2018) et Kaffrine (2023).

Le FESNAC met en exergue les cultures locales et les vécus ethnoculturels des différentes parties de la nation sénégalaise.