Ile Maurice: Pierre Guy Noël, un leader visionnaire

Depuis ce jeudi 28 décembre, tout le personnel du groupe MCB pleure le départ de Pierre Guy Noël, qui a été son capitaine, son guide et son inspiration pendant 27 ans. Dans un communiqué daté du jour, Didier Harel, président du conseil d'administration, et Jean Michel Ng Tseung, Chief Executive Officer du groupe MCB, rendent un vibrant hommage au disparu.

«Il était un leader visionnaire», écrivent-ils. «Pendant ses 27 ans à la tête du groupe MCB, il a mené à bien la transformation de notre groupe. On se rappellera de lui comme étant l'architecte de la diversification et l'internationalisation de nos activités bancaires et non-bancaires. Il était un dirigeant exceptionnel et iconique. Sa vision d'orienter nos métiers vers de nouvelles sources de croissance a laissé le groupe MCB dans une position plus forte pour les générations futures.»

Ils soulignent l'une des caractéristiques marquantes de la méthode de travail de Pierre Guy Noël : «Il a su créer une entreprise profondément humaine, ayant un impact majeur sur nous tous et sur le développement de notre pays et de notre société.» Dans ces moments où les mots semblent préférer se taire pour laisser à la mort le soin d'imprimer en chacun les aspects de sa réalité implacable, Didier Harel et Jean Michel Ng Tseung retiennent ce que la mort ne peut effacer de l'histoire du groupe MCB : le dirigeant visionnaire qu'il a été pendant 27 ans à la tête de l'entreprise mérite un hommage à la hauteur de sa contribution à l'épanouissement du groupe.

«Au nom de l'ensemble des partenaires de la MCB, des membres des conseils d'administration du groupe MCB et de ses filiales, nous exprimons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.»