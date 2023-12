Ethiopie: Ethiopian Airlines a annoncé un système de paiement de voyage « volez maintenant et payez plus tard ».

<strong>Addis Abeba, le — Le groupe Ethiopian Airlines et la banque Dashen ont annoncé un système de paiement de voyage « volez maintenant, payez plus tard » qui permet de payer des billets d'avion de six mois à un an.

Les clients du système de paiement de voyage «volez maintenant, payez plus tard» bénéficient de prêts pratiques à court terme auprès de banque de Dashen.

Il est précisé qu'il s'agit d'un système qui permet aux clients d'effectuer le paiement dans un délai de six mois à un an après l'achat de leur billet d'avion et l'exécution de leur vol.

Le service sera accessible aux organisations qui effectuent des vols fréquents, à leurs employés, aux hommes d'affaires engagés dans le commerce extérieur, aux personnes voyageant vers différents lieux pour le travail ou le tourisme et à toute personne disposant d'un permis de voyage.

Ainsi, les voyageurs peuvent réserver leurs vols via l'application d'Ethiopian Airlines appelée « Flygate » et payer le prêt auprès de la Dashan Bank pendant leur séjour.

Lemma Yadecha, PDG du secteur d'activité du groupe Ethiopian Airlines, a assisté au programme. Yohannes Million, responsable des services bancaires numériques de la banque de Dashan et d'autres hauts responsables des institutions ont assisté au programme.