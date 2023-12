Seychelles: Le gouverneur de la Banque centrale du pays quittera ses fonctions à la mi-mars à la fin de son contrat

La gouverneure de la Banque centrale des Seychelles (CBS), Caroline Abel, a annoncé jeudi son départ de son poste en mars 2024, à la fin de son contrat.

Mme. Abel a annoncé la nouvelle lors de la conférence de presse de la CBS sur la politique monétaire pour les trois prochains mois. Elle occupe ce poste depuis le 14 mars 2012.

"Aujourd'hui, c'est ma dernière conférence de presse en tant que gouverneur de la Banque centrale. Je me prépare pour la fin de mon contrat, pour mi-mars 2024", a-t-elle déclaré aux journalistes.

Dans son dernier message au public, Mme. Abel a déclaré : « Parfois, les gens associent une institution à une seule personne, et je tiens à dire que la CBS est une équipe et malgré que Mme Abel va de l'avant, la CBS restera une institution forte. "Il n'y a pas à s'inquiéter pour l'économie et de ce qui arrivera à la CBS après 2024."

Mme. Abel est une figure éminente au niveau national depuis sa nomination en 2012 et est devenue la première femme gouverneur de la Banque centrale des Seychelles.

Elle a été félicitée pour sa gestion de la presse et sa capacité à éduquer le public avec des présentations claires et détaillées. Mme. Abel a reçu une médaille d'honneur lors de la toute première cérémonie de remise des prix nationaux plus tôt en 2023.

Mme. Abel a également été reconnue au niveau international, étant nommée Gouverneur de banque centrale de l'année par l'African Banker Awards Committee en 2020, et le Global Women Achievers Award en 2022 pour son rôle influent dans le développement de l'économie des Seychelles.

La politique monétaire restera assouplie

Le gouverneur a annoncé lors de la conférence de presse que la CBS maintiendrait une politique monétaire assouplie pour le début de 2024, en restant à 2 pour cent.

Elle a expliqué que cela est dû à une bonne performance économique dans laquelle le tourisme a été le moteur, contribuant à 873 millions de dollars à l'économie de janvier à novembre, soit une augmentation de 4,8 pour cent par rapport à la même période en 2022.

Le chiffre cumulatif pour 2023 montre que 342 306 visiteurs ont débarqué aux Seychelles. Par rapport à 2022 (324 286), les arrivées de visiteurs depuis le début de l'année ont augmenté de 6 %.

Dans le même temps, l'appréciation de la roupie seychelloise a entraîné une baisse des prix des matières premières, tant alimentaires que non alimentaires.

Elle a toutefois averti que des facteurs externes demeurent une menace, notamment les conflits en cours entre l'Ukraine et la Russie, entre autres, qui pourraient affecter les prix mondiaux des produits alimentaires et du pétrole, et par conséquent les prix locaux également.

Selon les dernières données du Bureau d'État des statistiques (BES), en novembre 2023, le taux d'inflation annuel (sur un an) « tous postes » s'est élevé à -2,65 pour cent, contre 2,62 pour cent en novembre 2022.

Mme. Abel a déclaré que malgré ces points positifs, la stabilité financière reste importante pour la CBS, c'est pourquoi des travaux sont en cours pour garantir que les institutions financières soient mieux préparées à réagir plus rapidement à tout choc qui pourrait survenir, tandis qu'un nouveau cadre juridique sera en place prochainement l'année prochaine pour renforcer la résilience du secteur financier.

En ce qui concerne l'impact des récents événements désastreux qui ont touché de nombreuses entreprises et particuliers le 7 décembre, Mme. Abel a déclaré que les informations sont toujours en cours de collecte et d'analyse, afin de véritablement comprendre l'impact économique de cet événement.