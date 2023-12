Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 Décembre 2023

Togo : Diplomatie et recherche de la paix en 2023- Robert Dussey fait le point

Le ministre des affaires étrangères, de l’intégration régionale et des Togolais de l’extérieur, Robert Dussey, s’est en effet une nouvelle fois plié au traditionnel exercice annuel. Dans une interview accordée à la presse nationale, le chef de la diplomatie togolaise est revenu sur les grands chantiers menés par le pays durant l’année sous l’impulsion du Président de la République, aussi bien sur le continent qu’en dehors. Médiation dans la crise entre la Côte d’Ivoire et le Mali, facilitation auprès de plusieurs pays (Burkina, Niger, Soudan…), porte-voix d’un nouvel élan panafricaniste, renforcement du réseau diplomatique…, plusieurs actions ont ainsi été rappelées. « En 2023, le Togo a renforcé son engagement pour la paix et la sécurité en Afrique et dans le monde et a œuvré pour l’avènement d’une Afrique émancipée capable de régler ses propres problèmes et qui participe à la gouvernance mondiale. (Source : alome.com)

Bénin : Faux médicaments - Une quantité importante de faux médicaments saisie au marché Dantokpa

Les éléments du commissariat du 6e arrondissement de Cotonou ont saisi mardi 26 décembre 2023, une quantité importante de faux médicaments à Adjegounlè, dans le marché de Dantokpa. Les propriétaires des boutiques dans lesquelles les produits ont été découverts, sont interpellés. Le commerce de faux médicaments se poursuit à Adjegounlè, dans le marché Dantokpa. Sur la base de renseignements, les éléments du commissariat du 6e arrondissement de Cotonou ont perquisitionné deux grandes boutiques. Des sources policières renseignent que le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a instruit l’Office centrale de répression du trafic illicite de drogue et précurseurs (OCERTID) à l’effet de poursuivre les investigations.( Source :acotonou.com)

Burkina Faso : Diplomatie- La Russie rouvre son ambassade à Ouagadougou 31 ans après

L’ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso, a organisé ce 28 décembre 2023, une cérémonie marquant la reprise de ses activités diplomatiques à Ouagadougou. La cérémonie marquée par les discours de Leurs Excellences Alexeï SALTIKOV ambassadeur de la Fédération de Russie, et Karamoko Jean Marie TRAORE ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et de Burkinabè de l’Extérieur, a connu la présence du Premier Ministre Me Apollinaire Joachimson KYELEM de Tambèla, des représentants du Président de la Transition chef de l’Etat et du Président de l’Assemblée Législative de Transition, de plusieurs membres du gouvernement, des représentants des corps militaires et paramilitaires, ainsi que des représentants des Missions diplomatiques et consulaires et bien d’autres invités.31 ans après sa fermeture en 1992, la reprise des activités diplomatiques de la Fédération de Russie à Ouagadougou, est un signal fort de l’excellence des relations bilatérales entre les deux Etats, et traduit également la solidité des liens d’amitié qui unissent les peuples russe et burkinabè. (Source : aouaga.com)

Rca : Insécurité- Les casques bleus déployés dans la zone d’un massacre de 23 civils

Des casques bleus de l'ONU se déploient au nord-ouest de la Centrafrique, où 23 civils ont été tués le 21 décembre dans un massacre attribué au groupe armé 3R, a-t-on appris mercredi auprès de la force onusienne. « Le village de Nzakoundou a été la cible d’une attaque meurtrière attribuée aux éléments armés du 3R, le 21 décembre dernier, causant 23 morts parmi les civils », annonce l'Onu dans un communiqué, précisant que le village a été incendié et que le reste de la population « aurait fui vers la brousse ». (Source : abangui.com)

Mali : Cabale contre I’Imam Mahmoud DICKO- La CMAS invite la justice à s’autosaisir

La Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud DICKO (CMAS), dans un communiqué, dénonce la cabale orchestrée contre son parrain, I’Imam Mahmoud DICKO, en lien avec son voyage sur l’Algérie. Elle sollicite à nouveau la Justice malienne à s’autosaisir en interpellant les propagandistes des réseaux sociaux pour préserver la quiétude nationale. Ci-dessous l’extrait du communiqué. « La Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud DICKO (CMAS) constate depuis un certain temps sur les réseaux sociaux une cabale orchestrée contre son parrain. I’Imam Mahmoud DICKO en lien avec son voyage sur l’Algérie.La CMAS, invite les instigateurs et les auteurs de cette animosité injustifiée à la retenue. Cependant, elle sollicite à nouveau la Justice malienne à s’autosaisir en interpellant ces propagandistes des réseaux sociaux pour préserver la quiétude nationale. »(Source : abamako.com)

Maroc : 2023- Une action Royale proactive et déterminée en faveur du renforcement de l’État social

Animé par une volonté proactive et déterminée et une foi profonde et inébranlable quant à la nécessité d’assurer les conditions d’une vie digne et décente à toutes les franges de la société, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a, depuis Son accession au Trône de Ses glorieux Ancêtres, œuvré en faveur du renforcement de l’État social et de la promotion d’un développement équilibré, inclusif et durable. Ne faisant pas exception, l’année 2023 a été marquée par le lancement de plusieurs projets et programmes destinés à améliorer l’accès des citoyens aux services de santé de base, à renforcer leur capacité à accéder à un logement décent et à consolider la cohésion familiale, et à assurer ainsi davantage de justice sociale et d’équité.( Source :africaguinee.com)

Sénégal : immigration aux Usa- Plus de 9 000 Sénégalais arrêtés à Tucson par les douanes américaines

La direction des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, selon un rapport établi, indique que plus de 9 000 Sénégalais ont été la cible d'arrestation à Tucson, dans l'État d'Arizona, du 1er octobre au 9 décembre, renseigne e-media.Les arrestations de migrants en provenance de pays tels que le Sénégal, la Mauritanie, la Chine et l'Inde, entrant via le Mexique, ont atteint le chiffre alarmant de 214 000 au cours de l'exercice 2023. Ce nombre représente trois fois le nombre de « rencontres » de migrants en provenance d'Asie et d'Afrique au cours de l'exercice 2022, qui était de 70 000, selon les statistiques.(Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Coopération bilatérale- Mamadi Doumbouya annoncé à Abidjan

Reconnaissant à l’assistance humanitaire apportée à son pays, le Président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, est annoncé à Abidjan afin de traduire ses remerciements au Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Cette information a été livrée le 27 décembre 2023, à la presse par Moussa Cissé, l’envoyé du Colonel Mamadi Doumbouya, par ailleurs ministre guinéen de l'Économie, des Finances et du Plan. En effet, à la suite du tragique incendie survenu dans le principal dépôt d’hydrocarbure à Khaloum à Conakry dans la nuit du 18 décembre 2023, la Côte d’Ivoire a témoigné sa solidarité à la Guinée à travers des dons de médicaments, 100 000 litres de carburant et une aide financière. (Source : fratmat.info)