Angola: Le commandant de l'armée appelle les troupes à être prêtes en permanence

Cabinda (Angola) — Le Commandant de l'Armée Nationale des Forces Armées Angolaises (FAA), le général João Serafim Kiteculo, a exhorté le personnel de la branche à accroître sa préparation pour affronter les défis de l'avenir.

Le général João Kiteculo s'adressait jeudi aux forces de la 10e Brigade d'infanterie motorisée dans la localité de Ntó, au sud du Cabinda, où il a souligné que cette mission doit être prise en compte en permanence en vue de garantir la sécurité nationale et les institutions souverainement constituées.

Pour l'année 2024, tous les efforts seront orientés vers l'augmentation de la capacité et de l'état de préparation de l'Armée, afin de participer dignement à la défense militaire de la nation, contribuant ainsi à la collaboration avec d'autres branches telles que la Force aérienne nationale et la Marine de Guerre Nationale, à la garantie de l'intégrité territoriale, de la démocratie, de la liberté et de la sécurité des populations et de l'ensemble du patrimoine national.

L'officier général, qui se trouve à Cabinda depuis mercredi (27), a également présidé la cérémonie de voeux de fin d'année qui s'est déroulée au commandement de l'état-major général de la région militaire de Cabinda, où il a souligné le travail réalisé par cette branche de des FAA, au niveau national.

A cet effet, il a indiqué que l'Armée continuera à participer aux tâches de reconstruction nationale, en soutien aux actions gouvernementales dans la restauration et la construction de ponts, de routes, de voies ferrées, la protection de l'environnement et autres, ainsi que la réhabilitation et la construction de casernes et l'équipement avec t des moyens indispensables pour les troupes.

Il a également mentionné que l'Armée continuera à participer au soutien de la population en cas de catastrophes naturelles et autres calamités sociales, à collaborer dans des actions d'échange, des opérations militaro-techniques avec les armées des pays voisins, de la RDC et de la République Centrafricaine, ainsi qu'à continuer de combattre parmi les troupes, l'analphabétisme, l'alcoolisme et tous les comportements anticiviques, de nature à ternir l'image publique de l'Armée.

Améliorer l'état de discipline militaire et encourager dans les troupes le sens des responsabilités, de la loyauté, de l'honneur, de l'esprit de mission, assurer une meilleure assistance médicale et médicamenteuse aux troupes et à leurs familles, promouvoir des campagnes de sensibilisation contre le VIH-SIDA, la tuberculose, le paludisme, ainsi que les accidents de la route, qui sont l'une des principales causes de mortalité des salariés, font partie des actions en cours et des perspectives pour l'année 2024.

Pour le commandant de l'Armée, la mise en oeuvre de cet ensemble d'actions constitue un défi sérieux pour chacun, pour l'année 2024, d'accroître le dynamisme, de retrousser nos manches, afin de rassembler les efforts, la ferme détermination pour que les objectifs fixés soient atteints avec succès.

« Même si nous sommes une armée toujours en pleine croissance, nous devons continuer à démontrer que nous sommes cohésifs, forts, vigilants, patriotiques et disciplinés », a-t-il conclu.

Au Cabinda, le commandant de l'Armée s'est rendu mercredi dans les municipalités de l'intérieur, Buco Zau et Belize, où il a noté le niveau de préparation satisfaisant et, ce jeudi, il a visité la 10ème Brigade d'Infanterie Motorisée et a appelé à la disponibilité permanente afin de garantir la stabilité politico-militaire, une paix effective et la sécurité des frontières.