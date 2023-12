Angola: Le tronçon Quibala/Gabela aura 14 ponts

Luanda — Quatorze ponts seront jetés sur la route nationale 240, dans le tronçon Quibala/Gabela, province de Cuanza Sul, pour faciliter l'accès aux municipalités agricoles et garantir l'acheminement des produits vers les principaux centres commerciaux du pays.

Conformément à l'arrêté présidentiel nº 350/23 du 22 décembre, le marché de travaux publics a été autorisé pour la conception et la construction des respectives infrastructures, d'une valeur de 55,87 millions d'euros.

Pour l'inspection des travaux, la valeur estimée est de 1,254 millions de kwanzas.

Le Ministre des Travaux Publics, de l'Urbanisme et du Logement dispose de pouvoirs délégués, avec possibilité de subdélégation, pour approuver les parties de la procédure, ainsi que pour vérifier la validité et la légalité de tous les actes accomplis dans le cadre de la procédure, y compris l'exécution et la signature des contrats.

Le Ministère des Finances est habilité à enregistrer les contrats dans le Programme d'Investissement Public (PIP) et à assurer les ressources financières nécessaires à l'exécution des contrats.

Outre les ponts qui seront construits à Cuanza Sul, le Président de la République a également autorisé la réhabilitation du tronçon Cunje/Catabola/Camacupa, une section de 71,80 kilomètres de la route nationale 250, dans la province de Bié.

L'exécution des travaux résulte de l'arrêté présidentiel n° 305/23 du 22 décembre, qui autorise le marché et formalise l'ouverture de la procédure simplifiée de passation des marchés, selon des critères matériels, pour l'attribution des marchés.

Selon ce document, la réhabilitation de la route, d'un coût de plus de 91 millions de dollars, revêt une grande importance pour le corridor Sud et Est du pays, car il s'agit de la principale liaison avec la République de Zambie.

Avec l'achèvement des travaux, l'expansion socio-économique de cette région est attendue, permettant l'accès aux écoles, aux centres de santé et à d'autres services de l'administration locale de l'État et le développement de l'industrie minière et forestière.

Pour l'inspection des travaux, des dépenses d'un montant total de 1,902 millions de kwanzas ont été autorisées.

Le Ministre des Travaux Publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat est également chargé, avec pouvoir de subdélégation, d'approuver les parties de la procédure, ainsi que de vérifier la validité et la légalité de tous les actes accomplis dans le cadre de la procédure, y compris la conclusion et la signature de contrats.