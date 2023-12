Angola: Le ministre annonce l'achèvement du réenregistrement des anciens combattants

Luanda — Le ministre de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos "Liberdade", a annoncé jeudi l'achèvement réussi du processus de réenregistrement et de preuve de vie des anciens combattants, invalides de guerre et membres de la famille des soldats tombés au combat.

Intervenant lors de la cérémonie de voeux de fin d'année, il a souligné que l'achèvement de ce processus permettra un meilleur contrôle et une augmentation de la pension de mérite des assistés, avec son inclusion dans le Système Intégré de Gestion Financière de l'Etat (SIGFE).

Le secteur a également conclu le projet de loi sur le régime de protection spéciale des anciens combattants et vétérans de la Patrie, qui est en attente d'approbation.

Dans le domaine de la sécurité sociale des Forces armées angolaises (FAA), le ministre a révélé qu'en 2023, de nouveaux bénéficiaires ont été inclus dans le système de paiement des pensions, entre pensions de retraite et pensions de survie.

Il a souligné que le secteur est engagé dans le changement du scénario de financement du système de protection sociale des FAA, en créant des alternatives d'investissement et de monétisation des actifs de l'ISSFAA et en mettant en oeuvre des plans stratégiques et d'affaires, pour les rendre moins indépendants du Budget Général de l'Etat (OGE, sigle en portugais).

Parmi les priorités du secteur pour 2024, il a parlé de la mise en oeuvre progressive du processus de redimensionnement des FAA, la mobilisation de financements durables pour la consolidation des programmes au sein de l'industrie militaire et la poursuite des activités de déminage sur l'ensemble du territoire national.

Dans le cadre de l'industrie de Défense, il a assuré que l'accent est mis sur la consolidation des programmes en cours et la mise en oeuvre d'autres, pour assurer l'autosuffisance des FAA.

Parmi les réalisations du secteur, le gouvernant a souligné en 2023 l'inauguration de la base navale de Soyo, la construction des centres nationaux et régionaux de coordination et de surveillance maritime, la requalification du principal hôpital militaire/institut supérieur et la pose de la première pierre pour la construction du nouvel hôpital militaire de Luanda, dans la zone de Grafanil, et des hôpitaux régionaux de Cabinda, Huambo et Moxico.

Il a également fait référence à l'avis de consignation pour la requalification de la Base Navale de Luanda et la construction des premières infrastructures de casernes en structures métalliques.

Il a exhorté les officiers généraux, les amiraux, les supérieurs, les capitaines, les lieutenants de navire, les subalternes, les sergents, les soldats et les fonctionnaires à s'engager davantage dans les tâches programmées et à accroître le niveau de discipline, d'esprit patriotique, de cohésion et d'unité dans l'action.