Congo-Brazzaville: Noël - L'association VDTW redonne le sourire aux enfants

Le président de l'association VDTW, Vincente Diane Tary, a offert, le 23 décembre à Brazzaville, des cadeaux aux enfants démunis de l'orphelinat Senga de Kisito.

Le geste visait à donner du sourire aux orphelins à la veille des festivités de la Nativité et de fin d'année. « Il n'est pas facile de grandir sans son père, sa mère ni encore moins ses frères et soeurs à ses côtés. En plus, c'est très dur de supporter sa situation de démuni à la veille de la période la plus joyeuse de l'année. Les autres enfants reçoivent des cadeaux, de l'attention et de l'affection de la part de leurs géniteurs. Alors, pour essayer de combler ce vide, chaque fin d'année, notre association choisit un orphelinat et lui offre des présents », a confié Vincente Diane Tary.

Au cours de la visite à l'orphelinat, les membres de l'association VDTW ont offert aux enfants des jouets, des livres ludiques et bien d'autres présents. Pour lier l'utile à l'agréable, les six membres permanents de l'association y compris ses quelques bénévoles ont eu la joie de prendre un repas en compagnie des enfants. Pour couronner le tout, quelques pas de danse ont été exhibés au grand bonheur des uns et des autres.

Le président de VDTW a profité de l'occasion pour féliciter les autorités qui permettent aux associations de porter leurs pierres à l'édifice dans l'assistance, l'éducation et la formation des jeunes compatriotes démunis. Dans la même veine, il a également remercié les six membres permanents de son association pour leur apport multiforme.

Livrant ses impressions, Francis Moundadi, l'un des responsables de l'orphelinat, a loué l'initiative de l'association. De son point de vue, tous les Congolais feraient bien de suivre l'excellent exemple des membres de l'association VDTW. « Car avec leurs modestes moyens, ils ont jugé utile d'offrir des cadeaux à quelques enfants démunis et oubliés », a-t-il loué.

« Nous sommes très ravis que vous ayez sacrifié une partie de votre temps au profit des enfants de notre orphelinat. Nous vous sommes reconnaissants pour les présents que vous avez ramenés. Plusieurs personnes ont plus de moyens que vous, mais ne font pas ce que vous avez fait. C'est en fait l'élément clé que nous saluons et félicitons. Nous demandons à Dieu de vous bénir davantage afin que vous puissiez faire encore plus », a-t-il ajouté.

Créée le 22 octobre dernier, l'association VDTW a fourni des fournitures scolaires à une cinquantaine d'élèves la veille de la récente rentrée scolaire.