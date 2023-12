Algérie: Sondage 'Brahim Dahmani' - Les lauréats 2023 honorés

Les meilleures sportifs algériens de l'année 2023, lauréats du sondage APS organisé auprès de la presse sportive nationale, ont été honorés jeudi soir au cours d'une cérémonie tenue au Centre Internationale des Conférences (CIC) Abdelatif-Rahal à Alger, en présence de nombreuses personnalités politiques et sportives.

L'athlète Slimane Moula et la gymnaste Kaylia Nemour, sportifs de l'année 2023, ont reçu leurs chèques et distinctions des mains du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abderrahmane Hammad, et du Directeur général de l'APS (Algérie presse service), M. Samir Gaid.

"Nous sommes honorés et fiers de nos athlètes qui se sont distingués tout au long de l'année 2023. Après plusieurs d'années d'absence, les Prix du sondage Brahim Dahmani reviennent pour confirmer l'étroite relation qui existe entre le sport et la presse dans une Algérie nouvelle forte et moderne", a affirmé le DG de l'APS lors de son allocution.

Tout en remerciant les partenaires du sondage (Anep et Groupe Madar) pour leur contribution au succès de cette opération, laquelle représente une réelle motivation pour les athlètes. M. Samir Gaid a souligné que les athlètes primés, à travers leurs performances, ont démontré "que l'effort continu et la persévérance dans le travail sont les seuls garants du succès. "

"Je tiens à remercier le ministre de la Jeunesse et des Sports pour son parrainage de cette cérémonie, un grand merci au ministre de la Communication pour son soutien à la relance du sondage APS", a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abderrahmane Hammad, s'est dit "heureux" de sa présence à cette occasion.

"Je suis très heureux d'être présent parmi vous à cette cérémonie des meilleurs athlètes de l'année, devenue une tradition pour l'APS depuis 1977. Permettez mois de présenter mes remerciements au président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, pour la place qu'il a donnée à la jeunesse en général et au sport en particulier, à travers son accompagnement et ses encouragements, c'est une première dans l'histoire du sport algérien."

Pour la catégorie des seniors, le choix de la presse sportive algérienne a été porté sur l'athlète Slimane Moula (athlétisme) chez les messieurs, et sur la gymnaste Kaylia Nemour chez les dames. Les deux athlètes ont été plébiscités par les 35 organes ayant pris part à cette opération, suite à leurs performances tout au long de l'année.

Chez les dames, le mérite est revenu à l'étoile montante de la gymnastique nationale Kaylia Nemour, vice-championne du Monde en Belgique et médaillée d'or de bronze au Championnat d'Afrique, en plus d'une qualification aux Jeux Olympiques-2024.

Elle succède ainsi au palmarès du sondage à la judokate Amina Belkadi.

Kaylia a récolté 125 points, lors de ce sondage APS, devançant les boxeuses, Imane Khelif (72pts), elle qui est médaillée d'or aux Jeux sportifs arabes (Alger) et qualifiée aux JO-2024, et Boualem Roumaissa (33 pts), championne d'Afrique à Yaoundé au Cameroun et qualifiée également aux JO.

" Je suis vraiment super contente, fière et honorée d'avoir été élue meilleure sportive algérienne de l'année 2023. Cette distinction représente pour moi, le soutien de toute l'Algérie, ça me fait chaud au coeur, et je ferais tout mon possible pour honorer cette récompense", a déclaré, Kaylia Nemour, en recevant son Prix, sans oublier de "remercier tout le monde pour le soutien qu'il me porte".

Moula succède à Mekhloufi

En handisport, le titre de l'athlète handisport (dames) de l'année-2023 est revenu, sans surprise, à l'athlète de para-athlétisme, Nassima Saifi qui a obtenu un total de 160 pts, devant sa coéquipière Samira Guerioua (5 pts).

« Je ne peux qu'être heureuse pour cette distinction qui me touche énormément et m'honore », a déclaré Nassima Saifi, championne du monde au disque (F57) et médaillée de bronze au poids, lors des Mondiaux de Paris, ajoutant que cette distinction est un autre stimulant pour elle, afin d'être à la hauteur des attentes de tout un peuple.

Pour les messieurs, Slimane Moula, champion d'Afrique et 5e en finale du 800m lors des Mondiaux de Budapest, est l'heureux élu pour le titre du meilleur sportif de l'année, réussissant un total de 112 pts, devant le judoka Driss Messaoud (66 points) champion d'Afrique, et le boxeur Jugurtha Ait Bekka (31 pts), aussi champion d'Afrique. Les trois athlètes sont qualifiés aux JO-2024.

Slimane Moula succède au palmarès du sondage à l'autre athlète de la discipline athlétisme Toufik Makhloufi (athlétisme).

En handisport messieurs, un athlète peu connu à l'échelle nationale, vient déjouer tous les pronostics, raflant la mise, avec le sacre du meilleur athlète masculin de l'année chez cette catégorie.

Brahim Guendouz, un para-kayakiste qui a remporté le titre avec un total de 85 points, devant le para-powerlifteur Hocine Bettir (50 pts).

En effet, le kayakiste natif d'Annaba a connu une année très fructueuse durant laquelle il a remporté une médaille de bronze aux Championnats du monde de Canoë sur le 200 mètres KL3 à Duisburg en Allemagne. Un titre qui lui a attribué une qualification historique pour lui et pour l'Algérie, aux prochains jeux paralympiques-2024.

Quelques jours plus tard, Guendouz a ajouté à son palmarès une médaille d'argent au championnat d'Afrique à Abuja au Nigeria.

« Vous ne pouvez pas imaginer ma joie, c'est un moment inoubliable dans ma carrière. Cette distinction a une valeur particulière pour moi. Aussi, cela récompense une année très encourageante pour moi », a avoué Guendouz, en marge de la soirée.

« L'APS a réhabilité l'USMA »

Au chapitre du meilleur espoir de l'année, le sacre a été attribué à la jeune cycliste Nesrine Houili, plébiscitée avec un total de 125 points, devant l'escrimeuse Kaouther Mohamed Belkebir (32 points) et la karatéka Cylia Ouikene (27 points).

Le sacre de Houilil (19 ans) récompense une année auréolée de succès et marquée par une qualification historique aux Jeux olympiques Paris-2024.

« Je suis très fière de cette distinction à laquelle je ne m'attendais pas, mais je suis d'autant plus contente de ce prix qui vient récompenser une année 2023 très positive pour ma carrière et marquée par une qualification aux JO-2024. Cette consécration m'encourage également à fournir plus d'efforts pour décrocher de nouveaux succès sur les routes », a déclaré Houili, remerciant pour l'occasion tous les organes qui ont voté pour elle.

Une saison qui se termine pour l'athlète, mais une autre aussi importante qui s'annonce, avec des échéances internationales d'envergure dont les Jeux africains du Ghana où elle compte confirmer sa bonne santé sportive.

La soirée des consécrations s'est poursuivie avec la remise d'un Prix spécial à la formation de football de l'USM Alger. Une distinction qui rend hommage à une équipe qui a réussi une année exceptionnelle, en empochant deux sacres continentaux : la Coupe de la Confédération et la Supercoupe d'Afrique.

L'USMA a pu durant l'année 2023 a marqué à jamais les esprits et inscrire son nom dans les annales du football africain, puisqu'il s'agit de la première consécration continentale de l'histoire du club algérois.

« A travers cette récompense, l'APS vient de réhabiliter l'USMA, qui a été victime d'une erreur de la part de la Confédération africaine (CAF », a déclaré Réda Abdouche, membre du Conseil d'administration du club algérois, au moment de recevoir le prix.

Enfin, l'APS a rendu hommage à des journalistes, qui par leurs écrits et actions dans le domaine du sport, ont marqué de leur empreinte la scène sportive algérienne et contribué de manière significative au développement et au progrès du sport algérien.

Dans ce contexte, six anciens journalistes ont reçu des distinctions de reconnaissance. Il s'agit de Noureddine Ouardi (APS), du défunt Djamel Boukercha (Radio nationale/Chaine III), Benyoucef Ouadia (ENTV), Hafaf Fayçal (Radio nationale/Chaine III), Driss Dakik (ENTV) et Aboubakar Hamidechi (Al-Hadef).

Les lauréats du sondage APS des meilleurs sportifs depuis la 1re édition

- Palmarès du sondage Brahim-Dahmani des meilleurs sportifs de l'année-2023 organisé par l'agence Algérie-Presse-Service (APS) depuis 1977, après les consécrations des athlètes Kaylia Nemour (Gymnastique) et Slimane Moula (Athlétisme) jeudi lors de la soirée des champions tenue au Centre International des Conférences Abdelatif-Rahal à Alger.

1977: Sakina Boutamine (Athlétisme) et Abderrahmane Morceli (Athlétisme)

1978: Affane Zaza (Natation) et Amar Brahmia (Athlétisme)

1979: Rachid Habchaoui (Athlétisme)

1980: Hachemi Abdenouz (Athlétisme)

1981: Lakhdar Belloumi (Football)

1982: Rabah Madjer (Football)

1983: Othmane Belfaâ (Athlétisme)

1984: Mustapha Moussa (Boxe)

1985: Djamel Menad (Football)

1986: Abdelkrim Harkat (Judo)

1987: Nacera Zaâboub (Athlétisme)

1988: Azeddine Brahmi (Athlétisme)

1989: Omar Azeb (Handball)

1990: Noureddine Morceli (Athlétisme)

1991: Hassiba Boulmerka (Athlétisme) et Noureddine Morceli (Athlétisme)

1992: Hassiba Boulmerka (Athlétisme) et Noureddine Morceli (Athlétisme)

1993: Hassiba Boulmerka (Athlétisme) et Noureddine Morceli (Athlétisme)

1994: Salima Souakri (Judo) et Abdelmounaim Yahyaoui (Haltérophilie)

1995: Hassiba Boulmerka (Athlétisme) et Noureddine Morceli (Athlétisme)

1996: Salima Souakri (Judo) et Hocine Soltani (Boxe)

1997: Nouria-Bénida Merah (Athlétisme) et Salim Ilès (Natation)

1998: Baya Rahouli (Athlétisme) et Mohamed Bahari (Boxe)

1999: Salima Souakri (Judo) et Aïssa Djabir Saïd-Guerni (Athlétisme)

2000: Nouria-Bénida Merah (Athlétisme) et Ali Saïdi-Sief (Athlétisme)

2001: Salima Souakri (Judo) et Salim Ilès (Natation)

2002: Salima Souakri (Judo) et Aïssa Djabir Saïd-Guerni (Athlétisme)

2003: Lamia Louali (Karaté-Koshiki) et Aïssa Djabir Saïd-Guerni (Athlétisme)

2004: Lamia Louali (Karaté-Koshiki) et Salim Ilès (Natation)

2005: Soraya Haddad (Judo) et Abderrahmane Benamadi (Judo)

2006: Leïla Lassouani (Haltérophilie) et Salim Ilès (Natation)

2007: Souad Aït-Salem (Athlétisme)

2008: Soraya Haddad (Judo) et Amar Benyekhlef (Judo)

2009: sondage non organisé

2010: Sonia Aslah (Judo) et Madjid Bougherra (Football)

2011: sondage non organisé

2012: Soraya Haddad (Judo) et Taoufik Makhloufi (Athlétisme)

2013: Amina Bettiche (Athlétisme) et Mohamed Flissi (Boxe)

2014: Fatima-Zohra Oukazi (Volley-ball) et Abdelmalek Slahdji (Handball)

2015: Kaouthar Ouallal (Judo) et Mohamed Flissi (Boxe)

2016: sondage non organisé

2017: sondage non organisé

2018: Lamya Matoub (Karaté-do) et Oussama Sahnoune (Natation)

2019: Amina Belkadi (Judo) et Taoufik Makhloufi (Athlétisme).

2020: sondage non organisé

2021: sondage non organisé

2022: sondage non organisé

2023: Kaylia Nemour (Gymnastique) et Slimane Moula (Athlétisme).