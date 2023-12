Afrique: Distinction - Marcel Boungou, lauréat du prix Shine Gospel Awards

L'artiste s'est vu décerner, le 22 décembre dernier à la cité royale de Croissy Beaubourg, en France, le prix Shine d'honneur lors de la première édition du « Shine Gospel Awards », dans l'objectif de révérer les 50 ans de sa carrière.

Initiée et propulsée par We Act 4 Christ, la première édition a récompensé des artistes venus de plusieurs continents, dont l'Afrique représentée par Marcel Mboungou. « Félicitations pour vos 50 ans de carrière exceptionnelle dans le gospel francophone. Merci pour votre contribution inestimable à la musique qui touche nos âmes », peut- on lire sur la page Facebook de l'événement. A l'artiste de poster sur son compte officiel: « Je rends grâce à Dieu pour ce moment plus que formidable. Toute la gloire à Toi El Shadai, merci ».

The Shine Gospel Awards sera dorénavant un événement annuel, ont annoncé les organisateurs, dans un communiqué de presse du 31 octobre dernier. C'est la première cérémonie prestigieuse de remise de prix qui vise à mettre en lumière les talents, révéler, susciter ou réveiller des talents artistiques du gospel francophone.

Marcel Boungou est pasteur, chanteur franco-congolais de gospel évangélique. Il est né en 1951 à Dolisie. Après avoir entendu à l'église les psaumes et hymnes de l'Europe luthérienne et les grands classiques du negro spiritual et du gospel, il est appelé tout jeune à chanter en chorale puis en assurer la direction à l'âge de 15 ans. Il se met aussi à composer en langue congolaise des chants inspirés des rythmes africains.

À la fin des années 1970, Marcel Boungou crée son premier groupe vocal « Les perles ». Le succès d'un voyage en Europe, qui couronne pour lui et ses compagnons le premier Prix du jury au Festival de musique populaire de Dresde en 1981, les amène à s'installer en France, l'année suivante, et à y poursuivre avec leur quatuor, devenu les « Palata Singers », une carrière internationale qui durera plus de vingt-huit ans. Le pasteur et chantre congolais est passé, en Île-de-France par toutes les étapes de la dialectique intégrative et interculturelle, de la quasi clandestinité d'un chanteur évangélique « sans papier » à la gloire d'un interprète sur le haut de l'affiche aux côtés de Ray Charles.

Consacré « Meilleure voix masculine » au sixième Festival international de gospel de Paris, en 1994, Marcel Boungou a partagé la scène avec des artistes comme Ray Charles, le Golden Gate Quartet, Kool Matopé, Rodha Scott, Jackson Babingui, Jean-Jacques Milteau, Manu Galvin ou Liz McComb. Il continue depuis à chanter en soliste le negro spiritual et gospel, accompagné de petites formations vocales et instrumentales comme le « Em'Bee Gospel Moove » ou de grandes chorales comme « Cent voix pour le gospel ».

À la fois chanteur et pasteur depuis mai 2005, il est conducteur de louanges avec la chorale « Total Praise » du Centre du réveil chrétien international, une église pentecôtiste dirigée par les pasteurs David et Jocelyne Goma à La Plaine-Saint-Denis « Région parisienne".