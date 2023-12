Cote d'Ivoire: Entrée au Cafop-Mariatou Koné donne les détails sur le concours régionalisé

La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Pr. Mariatou Koné a procédé au lancement officiel du concours régionalisé pour l'entrée dans les Centres d'Animation et de Formation Pédagogique (Cafop), le mercredi 27 décembre 2023 à la salle de conférence de la direction des Examens et Concours (Deco), d'Abidjan-Plateau.

Lors de cette cérémonie, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Pr. Mariatou Koné a indiqué que cette réforme est encadrée par l'arrêté interministériel n°119/mena/ ministère de la Fonction publique/ ministère du Budget du 04 octobre 2022 instituant le recrutement régionalisé des enseignants dans l'enseignement public préscolaire et primaire.

Selon elle, la régionalisation de l'entrée dans les Centres d'Animation et de Formation Pédagogique (Cafop ) vise à réduire les inégalités d'effectifs d'enseignants entre les régions et à pallier les déficits de personnel. «Le recrutement régionalisé vise cinq objectifs fondamentaux. Premièrement, il s'agit pour nous de poursuivre le processus de la déconcentration des actes de gestion. Deuxièmement, la régulation des effectifs réalisés en amont et le recrutement ciblé par District permettront de corriger les dysfonctionnements dans l'allocation des enseignants et de réduire les disparités entre les régions.Troisièmement, il s'agit du rétablissement de l'équité territoriale en matière d'accès aux ressources des Cafop en vue de faciliter la formation des élèves-maîtres dans le Cafop rattaché à la Drena ou District de la région choisie lors de leur inscription au concours. Le quatrième objectif vise à renforcer la dynamique de la culture de gestion basée sur la performance en cours au sein du ministère. Le cinquième objectif porte sur la valorisation de la profession enseignante» , a-t-elle détaillé.

Mariatou Koné a souligné que les réalités concernant les déficits d'enseignants sont particulièrement cruciales au niveau des zones rurales et des zones où le développement économique est en retard par rapport au reste du pays. Les déséquilibres constatés au niveau de la répartition des personnels avec une forte concentration dans le sud du pays creusent davantage les inégalités en matière d'accès équitables à une éducation de qualité pour tous surtout pour les enfants et les jeunes de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, elle a affirmé que la régionalisation de l'entrée au Cafop apparaît ainsi comme une solution durable pour assurer la disponibilité d'un personnel qualifié et promouvoir la qualité de l'apprentissage. Cette mesure permet d'améliorer la disponibilité des enseignants et une meilleure gestion du personnel scolaire. «Le recrutement régional est bon pour les élèves, les enseignants, les parents et est bon pour le pays. Notre objectif principal est de donner l'envie aux enfants d'aller à l'école, et aussi donner envie aux enseignants d'enseigner », a déclaré Mariatou Koné.

Aussi, elle a ajouté que la mesure principale de la réforme consistera à s'assurer que l'enseignant du primaire et du préscolaire recruté pour une région précise y demeurera en fonction pendant 10 années consécutives à partir de sa première prise de service. Toutefois, trois années après sa prise de service dans l'IEP, l'instituteur ou l'institutrice pourra solliciter une mutation à l'intérieur de sa région ou de son District.

Le directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Ouattara Idrissa a annoncé que 6000 postes budgétaires sont prévus pour 2024.