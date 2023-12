Maroc: Fès-Meknès - Rencontre de réseautage au profit des bénéficiaires du programme 'Intelak'

Fès — La première rencontre de réseautage des entreprises bénéficiaires du financement "Intelak" au niveau de la région Fès-Meknès a ét organisée, jeudi à Fès, sous le thème "Développer mon réseau c'est pérenniser mon projet".

Co-organisée par le Centre régional d'Investissement Fès-Meknès et Tamwilcom, cette rencontre était l'occasion pour les entreprises de la région Fès-Meknès de faire connaître leurs produits et services et renforcer leurs réseaux à travers la création de nouveaux partenariats.

Au programme de cette journée, des séances de réseautage et de "speed networking", des sessions de formation, avec des ateliers interactifs sur les nouveautés de la loi de finances 2024 et la soumission électronique de projets.

Intervenant à cette occasion, le Chef du Pôle impulsion économique et offre territoriale au CRI, Amjad Kiti, a indiqué que "cette rencontre vient illustrer l'importance accordée par les acteurs régionaux et centraux à l'impulsion du secteur privé conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI qui a tracé des objectifs clairs pour faire décoller les investissements privés".

L'objectif, a rappelé M. Kiti, est de mobiliser 550 milliards de dirhams d'investissements et de créer 500.000 emplois à l'horizon 2026.

%

Evoquant la dynamique entrepreneuriale de la Région Fès-Meknès, le responsable du CRI a fait savoir que 96% des entreprises de la région sont des Très Petites, Petites ou Moyennes entreprises (TPME), notant que ce type d'entreprises contribue à hauteur de 64,4% dans le chiffre d'affaires généré au niveau de la région.

De son côté, le directeur de l'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences (ANAPEC) pour la Région Fès-Meknès, Mohamed Chhiba, a affirmé que cet évènement, organisé avec les partenaires régionaux, vise à insuffler une nouvelle dynamique aux entrepreneurs bénéficiaires du programme "Intelak" et créer un espace d'échange et de réseautage entre les entreprises et l'ensemble des intervenants, à l'instar des banques.

"Le plus difficile, ce n'est plus de créer une entreprise, mais de la pérenniser", a-t-il fait remarquer dans une déclaration à la presse, notant que ce genre de rencontres permet aux petites entreprises de bénéficier de l'expérience et du savoir-faire de grandes entreprises bien établies.

Cette rencontre de réseautage est organisée avec les partenaires du Programme Intégré d'Appui et de Financement des Entreprises (PIAFE), dont la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), Bank Al Maghrib et l'ANAPEC.