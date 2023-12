Afrique: CAN 2023 - Broos dévoile la liste définitive de l'Afrique du Sud

Le sélectionneur de l'Afrique du Sud, Hugo Bross, dévoile la liste définitive des Bafana Bafana pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire.

L'entraîneur belge a dévoilé ce jeudi une liste de 23 joueurs, avec trois autres mis sur une liste d'attente. Broos et ses protégés se réuniront pour un camp de préparation le 4 janvier 2024, avant de disputer un match amical contre le Lesotho à huis clos au stade Lucas Moripe à Atteridgeville.

Le départ pour la Côte d'Ivoire le 11 janvier 2024. L'Afrique Sud est dans le Groupe C de la CAN 2023 (du 12 janvier au 11 février 2024), aux côtés du Mali, de la Namibie et de la Tunisie. Leur compétition démarre le 16 janvier 2024 face aux Aigles maliens.

La liste définitive :

Gardiens : Melusi Buthelezi, Bruce Bvuma

Défenseurs : Thabiso Monyane, Bradley Cross, Siyabonga Ngezana, Themba Mantshiyane, Ime Okon, Fawaaz Basadien, Given Msimango

Milieux de terrain : Grant Margeman, Njabulo Blom, Miguel Timm, Bathusi Aubaas, Goodman Mosele, Ethan Brooks, Patrick Maswanganyi, Mlungisi Mbunjana

Attaquants : Khanyiso Mayo, Lyle Foster, Lebo Mothiba, Monnapule Saleng, Tshepang Moremi, Bongokuhle Hlongwane, Iqraam Rayners.

The final squad as announced by Coach Hugo Broos earlier today, to compete at #AFCON2023 in Côte d'Ivoire. Congratulations and good luck Bafana Bafana!!! #BafanaPride pic.twitter.com/u9cNoZ98dA

-- Bafana Bafana (@BafanaBafana) December 28, 2023