Sénégal: « Fiducia supplicans » - Les Évêques réaffirment leur opposition à la légalisation de l'homosexualité

Dakar — Les Évêques du Sénégal réaffirment leur opposition à toute initiative tendant à vouloir légaliser l'homosexualité face aux multiples réactions nées de la récente Déclaration du Dicastère pour la Doctrine de la Foi sur la Signification pastorale des bénédictions, Fiducia supplicans, en date du 18 décembre 2023.

Cette »Fiducia supplicans » du dicastère pour la Doctrine de la foi, approuvée par le Pape, offre la possibilité de bénir les couples formés par des personnes de même sexe, en dehors cependant de toute ritualisation et imitation du mariage. Toutefois, la doctrine sur le mariage ne change pas et la bénédiction ne signifie pas l'approbation de l'union.

Face aux multiples réactions nées de cette Déclaration du Dicastère, les Évêques du Sénégal »tiennent à rappeler leur position sur la question de l'homosexualité, position émise à maintes reprises, lors de leurs différentes Sessions », souligne l'Archevêque de Dakar Monseigneur Benjamin Ndiaye dans un communiqué.

Il rappelle le Communiqué de presse du 16 novembre 2019 à l'issue de la Session Ordinaire de la Conférence épiscopale de Sénégal, Mauritanie, Cap Vert et Guinée-Bissau tenue à Thiès du 14 au 17 novembre 2019.

"Devant les déviations morales parfois soutenues dans les réseaux sociaux, les Évêques réaffirment la position de l'Eglise universelle de lutter contre toute idéologie visant à considérer le corps humain comme un objet dont on peut disposer sans aucune référence aux valeurs spirituelles et morales. C'est pourquoi, tout en se gardant de porter un jugement sur les choix des individus au nom du respect de la dignité de la personne humaine, ils dénoncent toute initiative de vouloir légaliser l'avortement et l'homosexualité", proclamaient les Evêques à l'époque.

Cette position a été rappelée lors de la dernière Session des Évêques du Sénégal au Foyer de Charité du Cap des Biches, du 07 au 10 juin 2022, selon Monseigneur Ndiaye.

"Les Évêques réitèrent la position constante de l'Église, au sujet de l'homosexualité : ils ne portent pas un jugement sur les personnes. Ils sont pour le respect de l'intégrité physique des individus. Ils dénoncent toute initiative de vouloir légaliser l'homosexualité qui n'est pas conforme à nos valeurs traditionnelles, encore moins à nos croyances religieuses chrétiennes", affirmaient ils.

Par conséquent, les Évêques "convient les Prêtres, les Consacrés et les fidèles laïcs, avec nos frères musulmans, à plus de sérénité, dans la prière, pour une véritable conversion des coeurs et des esprits", écrit l'Archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye dans le communiqué.