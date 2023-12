Sénégal: Promovilles à Bambey - Les travaux de bitumage exécutés à 40% (officielle)

Bambey — Les travaux de bitumage en cours de réalisation par le Programme de modernisation des villes (Promovilles ) dans la commune de Bambey sont exécutés à hauteur de 40%, a indiqué, jeudi, la coordonnatrice nationale dudit programme, Astou Diokhané Sow.

»Pour cette phase de réalisation de voiries neuves et modernes qui porte sur un linéaire de 1,6 km desservant la mairie, la CNRA (ex ISRA), le marché et d'autres services et commerces pour un coût de plus 730 millions FCFA sur fonds propres de l'Etat, le taux d'exécution des travaux est aujourd'hui estimé à 40% », a-t-elle déclaré.

La coordonnatrice nationale du Promovilles s'exprimait ainsi à l'issue d'une visite des chantiers en cours au quartier Alom Djioulikay de Bambey, en présence du préfet du département, Aissatou Touré Ba, du maire de la commune, Assane Dia et de plusieurs autres autorités administratives et locales.

Au total, il sera réalisé à Bambey, dans le cadre de ce programme, 11,547 kms répartis sur 10 axes identifiés par les autorités locales, pour un investissement total de 5,8 milliards.

»Ce projet est l'aboutissement de plusieurs efforts et plaidoyer, une demande formulée partout pour que Bambey, ville carrefour et universitaire, soit dotée d'infrastructures routières urbaines, pour améliorer la mobilité et le développement du transport public », a rappelé le préfet de Bambey.

Pour sa part, le maire Assane Dia a salué la pertinence de ces travaux et sollicité leur extension pour prendre en compte les tronçons reliant la route principale à l'hôpital et le centre national pour personnes en situation de handicap.

Ces nouvelles requêtes feront l'objet d'une étude pour voir comment les intégrer dans la mesure du possible, d'autant plus qu'il s'agit de lieux stratégiques, a ainsi rassuré la coordonnatrice nationale de Promovilles.