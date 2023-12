Sénégal: FIDAK - Aïssata Tall Sall loue la mission »hautement sociale » de l'administration pénitentiaire

Dakar — APS) - La ministre de la Justice, Aissata Tall Sall a loué jeudi la mission hautement sociale et morale de l'administration pénitentiaire, laquelle s'illustre au-delà de son rôle régalien, dans l'encadrement et l'apprentissage de métiers aux pensionnaires des établissements pénitentiaires.

Au sein de l'administration pénitentiaire, "il y a toute une mission hautement sociale, hautement morale qui consiste non seulement à encadrer le prisonnier, à lui faire apprendre, à lui faire connaitre un métier et à faire de telle sorte qu'il soit utile à lui-même et à la société, a-t-elle dit lors d'une visite effectuée au stand dédié à l'Administration pénitentiaire dans le cadre de la 31ème Foire Internationale de Dakar (FIDAK).

"J'ai été très impressionnée par ce que j'ai vu ici. (...). Nous qui avions une approche un peu lointaine de cette administration, avions souvent tendance à penser qu'elle est là pour garder et surveiller le prisonnier (...), a-t-elle relevé, magnifiant le travail des détenus dans la transformation des produits tels que le savon, le lait, la confection des habits, des nappes de table, de chaussures. Mais également dans le domaine de "l'agriculture et l'élevage qui doivent être assurément deux piliers importants de nos politiques de développement", a-t-elle estimé.

Aissata Tall Sall a félicité la direction de l'administration pénitentiaire et tous ses services qui abattent, » un travail remarquable dans cette structure ».

"Cette visite a été pour moi une grande leçon, beaucoup plus que d'aller visiter une prison et je dois le faire, je pense qu'en voyant ce que j'ai vu ce matin, j'ai encore un regard beaucoup plus appuyé sur cette administration et nous la soutiendrons", a-t-elle souligné.