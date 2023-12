Cote d'Ivoire: Préservation de la paix dans le Cavally-Anne Ouloto félicite les chefs pour leur contribution

Anne Ouloto salue le rôle joué par les chefs traditionnels dans la préservation de la paix dans le Cavally.

La ministre d'État, Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto, présidente du Conseil régional du Cavally a félicité les chefs traditionnels pour leur contribution au retour et au maintien de la paix dans l'ouest du pays. C'était, le jeudi 28 décembre 2023 à Guiglo, à l'occasion d'une rencontre organisée à cet effet, avec les garants des us et coutumes Wê. Celle-ci rentre dans le cadre de son programme de célébration de fêtes de fin d'année dans les différents départements qui composent le Cavally. Pour cette année, elle a entamé ce périple à Guiglo.

« Je vous dis merci parce que le Cavally est en paix. La cohésion est visible, parce que vous vous êtes engagés au niveau régional, dans chaque département, dans les villages et campements. Face aux menaces de crises communautaires, vous vous êtes toujours mobilisés. Aucune oeuvre humaine n'est parfaite ; mais ce qui compte c'est notre capacité à régler les problèmes. Vous jouez votre rôle. Je vous dis merci parce qu'il fait bon vivre dans le Cavally », a dit Anne Désirée Ouloto à l'endroit des chefs. « J'en veux pour preuves, les nombreuses visites des membres du gouvernement, des ambassadeurs et autres dans notre région. On n'a pas encore entendu que les populations se sont entredéchirées, ou un cadre a été interdit d'entrer dans un village. Bien au contraire, tous les villages sont accueillants. Dans le cadre de votre mission de chef de village, vous êtes des auxiliaires de l'administration. La collaboration se passe bien à Guiglo, à Bloléquin et Tai. Votre fille, membre du gouvernement ne peut qu'être fière», a-t-elle ajouté.

La présidente du Conseil régional a fait savoir aux têtes couronnées que grâce au leadership du Président Ouattara, la Côte d'Ivoire se porte bien tant au niveau national qu'à l'international. Mieux, a-t-elle soutenu, le gouvernement adopte des stratégies qui permettent au pays de résister aux grandes turbulences mondiales.

Pour tout cela, Anne Désirée Ouloto, pour qui l'opposition mérite d'exister, a invité les uns et les autres à maintenir le cap. « Nous devons maintenir le cap. Le Cavally est bien parti et bien positionné. Nous devons continuer nos prières de bénédictions pour le Président de la République, pour notre région et nous tous. Que nous soyons de l'opposition ou du parti au pouvoir. La vie est ainsi faite. Il faut toujours avoir des opposants. Ça aide le parti au pouvoir à bien avancer. Je viens vous confier la mission, pour que la paix soit renforcée ; pour que nos problèmes résiduels soient réglés l'un après l'autre », a recommandé la ministre d'Etat.

Dans leurs interventions, les chefs Dji Emile de Guiglo, Bélé Jean de Taï , Biento Gnoabou de Bloléquin et Guidy Jérôme, chef canton de Toulépleu, ont tous félicité leur fille pour ses actions de développement et de paix au profit des populations de l'ouest. Ils n'ont pas manqué de formuler des doléances auxquelles la ministre d'Etat a promis qu'une solution sera trouvée. Il s'agit d'infrastructures de base, le reprofilage des routes, la réinsertion et autonomisation de la femme et bien d'autres. Aussi, ont-ils exprimé leur gratitude au Président Alassane Ouattara pour les grands projets en faveur de la région. On note entre autres, du redémarrage des travaux de bitumage de l'axe Blolequin-Toulepleu-frontière ivoiro-libérienne ; la construction du nouveau pont sur le fleuve Nzo, le château d'eau de Zagné et surtout le démarrage prochain des travaux de bitumage de l'axe Guiglo-Taï annoncé par le Président Alassane Ouattara. À noter aussi le CHR de Guiglo qui dispose désormais de plus de 100 chambres et un plateau technique de pointe.