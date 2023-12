Togo/Maroc: Roger Aholou quitte son club marocain

Le milieu de terrain togolais Roger Aholou a annoncé avoir rompu son contrat avec le club marocain du Raja Casablanca.

'Honnêtement, la décision de partir a été difficile, mais au final, c'était la meilleure pour les deux parties', a-t-il déclaré sans expliciter.

Pour le moment, le joueur n'est annoncé nulle part.

Raja Casablanca est un célèbre club de football basé à Casablanca, au Maroc.

Fondé en 1949, le club est l'un des plus anciens et des plus titrés du pays. Le Raja Casablanca est également l'un des clubs les plus populaires en Afrique et a connu de nombreux succès nationaux et internationaux.