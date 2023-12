Maroc: Tanger - Plus de 1,26 MMDH pour la création, la promotion et la valorisation de projets agricoles

Tanger — Une enveloppe budgétaire de plus de 1,26 milliard de dirhams (MMDH) a été allouée au financement d'une convention de partenariat relative aux projets agricoles dans le cadre du Programme de développement de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

La cérémonie de signature de cette convention, tenue jeudi, s'est déroulée en présence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki, du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, Younes Tazi, du président du Conseil de la région, Omar Moro, et du secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, Taoufik Moucharraf.

Selon un exposé présenté à cette occasion, l'enveloppe de plus de 1.26 MMDH allouée à ladite convention vise à améliorer les chaînes de distribution des produits agricoles en modernisant les circuits de distribution et de commercialisation à travers l'aménagement, l'équipement et la mise à niveau des infrastructures telles que les marchés de gros, les abattoirs, les souks hebdomadaires et les souks à bestiaux.

Ce partenariat a également pour objectif de valoriser et de commercialiser les produits du terroir à travers la création et l'équipement de nouvelles unités de valorisation, la mise à niveau des unités existantes pour qu'elles soient agréées par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), et la mise en place de plateformes de commercialisation des produits du terroir.

%

Dans une déclaration à la presse, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, a indiqué que cette convention tend à stimuler le développement socio-économique la région en favorisant la création d'emplois, l'amélioration des infrastructures, et l'augmentation de la productivité dans le secteur de l'agriculture.

"La convention met en avant l'engagement envers le bien-être des catégories ciblées et la promotion d'une croissance inclusive", a-t-il dit.

Il a, en outre, mis l'accent sur le potentiel hydrique de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et les efforts déployés par le département concerné pour rationaliser et valoriser l'eau, une ressource cruciale pour la sécurité alimentaire.

Pour sa part, le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, a relevé l'importance de cette convention dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de développement régional en matière d'agriculture.

Il a également évoqué les défis auxquels fait face le secteur agricole, tels que l'impact de la variabilité climatique et la question des ressources hydriques, appelant à coordonner les efforts de tous les intervenants pour activer incessamment cette convention.

De son côté, le président du Conseil de la région a rappelé que la loi organique N° 111-14 a conféré aux régions un rôle clé dans le développement économique et rural, notamment par la promotion des marchés de gros régionaux, la valorisation de l'économie sociale et des produits régionaux et la création d'agropoles.

Il a exhorté les acteurs territoriaux à adopter des visions globales pour favoriser le développement du secteur agricole conformément aux orientations nationales, aux stratégies et aux plans gouvernementaux, et à les concrétiser sur le terrain.

Ladite convention s'inscrit dans le cadre du Programme de développement de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 2023-2027 et de la mise en oeuvre de la Stratégie "Génération Green" et vise à dynamiser les secteurs clés de l'agriculture.