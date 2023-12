Burkina Faso: «25 ans de trop», une chanson pour demander justice sur l'assassinat de Norbert Zongo

C'est une exclusivité de RFI : 25 ans de trop, le titre qui vient tout juste d'être finalisé, à l'occasion malheureusement du décès de Norbert Zongo. Notre confrère journaliste burkinabè a été assassiné le 13 décembre 1998, alors qu'il enquêtait sur la mort du chauffeur de François Compaoré, frère de l'ex-président burkinabè. Un quart de siècle plus tard ses proches et sa famille attendent toujours un procès qui permettra de connaître les véritables responsables de cette mort.

Pour les auteurs de ce projet de chanson, 25 ans de trop, il était inenvisageable de ne pas marquer cette date symbolique. Un quart de siècle après son assassinat, il n'y a toujours pas eu de procès pour élucider le mystère de la mort de Norbert Zongo.

Le chanteur burkinabè Smokey estime : « C'était important de marquer le coup. Vingt-cinq ans après, on attend toujours qu'il y ait une suite à ce procès, qu'on puisse avoir enfin la vérité sur ce dossier qui nous tient à coeur. On ne peut pas être homme ou femme intègre, et puis accepter qu'il y ait de tels procédés dignes de la mafia qui se passent dans vos États. »

Co-auteur de la chanson, le reggaeman ivoirien Tiken Jah Fakoly explique : « C'est décourageant, mais nous, on n'a pas le droit de nous décourager. Le problème en Afrique, c'est que ceux qui donnent leur poitrine pour nous sont oubliés. Ce single, c'est pour faire passer ce message à la justice, mais aussi à la population. On leur dit que nous n'avons pas le droit d'oublier Norbert Zongo, sinon, aucun journaliste n'utilisera sa plume encore pour nous défendre. »

Abdoulaye Diallo, producteur et initiateur du projet, confie à son tour : « On était convaincus que même si c'était un procès par contumace, le procès allait être programmé. Et donc, sortir cette chanson, c'est une manière d'interpeller, de dire que jusque-là, rien n'a été fait. On n'a pas été capables, durant 25 ans, malgré qu'il y ait eu une insurrection, de faire justice à Norbert Zongo. C'est 25 ans de trop, d'où le titre de la chanson "25 ans de trop". »

Ce vendredi 29 décembre 2023, la date d'un procès à Ouagadougou pour rendre justice à Norbert Zongo n'est toujours pas annoncée. 25 ans de trop, un titre et un clip que vous pourrez retrouver sur le site Droit libre TV.