Algérie: Tindouf - Attachement au choix participatif et engagement d'oeuvrer avec les pouvoirs publics

TINDOUF — Des représentants de la société civile de la wilaya de Tindouf ont mis en avant jeudi leur attachement au choix participatif et l'engagement d'oeuvrer côte-à-côte avec les pouvoirs publics conformément à la Constitution et la nécessité d'adhérer aux démarches visant à faire de la société civile une véritable force de suggestion efficace.

Ils ont, à ce titre, salué la visite sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, suite à sa dernière et historique visite dans la région, du Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, dans la wilaya de Tindouf, avant de mettre en avant leur attachement au choix participatif et l'engagement d'oeuvrer côte-à-côte avec les pouvoirs publics conformément à la Constitution.

Dans ce cadre, la représentante de l'Observatoire national de la société civile (ONSC) à Tindouf, Aïcha Ramdane, a affirmé que les représentants de la société civile sont invités à agir efficacement dans les activités de ces instances, de soulever les suggestions et préoccupations des différentes couches de la société en vue d'enrichir le débat général et le dialogue et de préparer murement les politiques générales, appuyer les efforts de leur mise en oeuvre et consolider la capacité des pouvoirs publics d'y ajuster.

Pour sa part, le membre du Conseil supérieur de la Jeunesse (CSJ), Azzeddine Saïd, a estimé que les activités intenses et ininterrompues des acteurs de la société civile étaient une concrétisation de la vision stratégique visant à consacrer ces instances en tant que partenaire efficace capable d'assumer pleinement sa responsabilité.

Chargé par le président de la République, le Premier ministre Nadir Larbaoui, en compagnie d'une délégation ministérielle, a effectué jeudi une visite de travail dans la wilaya de Tindouf.

M. Larbaoui a, lors de cette visite d'une journée où il a rencontré des représentants de la société civile, annoncé le programme complémentaire qui vient s'ajouter au programme de développement dont a bénéficié la wilaya.

Le Conseil des ministres réuni dimanche dernier sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a approuvé le programme complémentaire destiné à la wilaya de Tindouf, pour une enveloppe financière globale de 29,5 milliards de DA, qui s'ajoute au programme en cours de réalisation.

Au cours de sa visite, il s'est enquis également de l'état du déroulement des travaux de réalisation de la ligne ferroviaire Gara Djebilet-Tindouf-Bechar-Oran.

Le Premier ministre était accompagné dans cette visite du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad et du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb.