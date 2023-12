Maroc: La Chabiba ittihadia plaide pour la généralisation de la bourse universitaire et l'amélioration de sa valeur

Le Secrétariat national des étudiants ittihadis, en coordination avec le Bureau national de la Chabiba ittihadia, a adressé une pétition nationale au chef du gouvernement dans laquelle il appelle à la « généralisation de la bourse universitaire aux étudiants marocains et à l'augmentation de sa valeur », et ce lors d'une conférence de presse tenue mercredi 27 décembre 2023, au siège central de l'USFP à Rabat.

Abdelilah Mouatamid, secrétaire général adjoint de la Chabiba ittihadia et coordonnateur du secteur des étudiants ittihadis, a affirmé que cette pétition intervient dans un contexte national marqué par le discours sur l'Etat social, mettant en avant les attentes des étudiants marocains, ainsi que les contraintes, notamment financières, auxquelles ils font face pour poursuivre leurs études universitaires, d'autant que la plupart des étudiants sont issus de familles défavorisées.

Il a également noté que des rencontres et réunions ont été tenues avec des étudiants, qui ont fait part d'énormes difficultés financières pour poursuivre leurs études dans les universités.

Selon lui, l'objectif de cette pétition nationale est de pousser le gouvernement à la révision du décret n° 2.23.564 modifiant et complétant le décret n°2.18.512 du 9 ramadan 1440 (15 mai 2019) fixant les conditions et les modalités de versement aux étudiants des bourses d'études et celles de mise des crédits réservés auxdites bourses à la disposition de l'Office national des oeuvres universitaires, sociales et culturelles.

%

Ledit décret comprend un ensemble de dispositions, dont l'attribution à une commission nationale présidée par l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur et composée de représentants des autorités gouvernementales concernées du pouvoir de trancher sur l'attribution des bourses d'études de la 1ère catégorie, la fixation du seuil d'éligibilité aux bourses d'études en se basant sur la liste des étudiants remplissant les conditions requises et qui sera tirée de la base de données du Registre social unifié, la création d'une bourse spéciale pour les étudiants dans le cadre de la mobilité, avec la détermination de ses objectifs et des conditions de son attribution, en se référant à une décision conjointe des deux autorités gouvernementales chargées de l'enseignement supérieur et des finances, afin de déterminer le nombre et la valeur des bourses spéciales, ainsi que les modalités de leur versement.

«La valeur de la bourse aujourd'hui est très maigre par rapport aux dépenses qu'exigent les études universitaires, comme les déplacements pour la recherche de références, la préparation de recherches », a-t-il rappelé, ajoutant qu'il y a des critères d'octroi des bourses dans ce décret qui doivent être revus et modifiés, comme l'âge ou l'excellence académique...

Pour sa part, Mostafa Ahdar a souligné lors de cette conférence de presse que cette pétition s'inscrit dans le cadre de la démocratie participative et de l'exercice d'un droit constitutionnel, à savoir la présentation des pétitions et des motions, notant que les bourses universitaires doivent être généralisées à tous les étudiants et à toutes les spécialisations, et non pas uniquement à certaines pour les étudiants qui poursuivent leurs études à l'étranger.

La pétition comprend de nombreuses revendications dont notamment l'utilisation de divers critères pour déterminer l'éligibilité ou la création d'un système de ciblage spécial pour étudier les demandes de bourses, sans se baser exclusivement sur la situation familiale comme critère, en plus de permettre aux étudiants de moins de 30 ans de bénéficier des bourses d'études de la 1ère catégorie, et ceux de moins de 35 ans de celles de la 2ème catégorie, tout en fixant l'âge maximum pour bénéficier des bourses de la 3ème catégorie à 40 ans.

Le Secrétariat national demande également l'amélioration de la représentativité des étudiants dans les commissions chargées de l'examen des dossiers de bourses de la 2ème et de la 3ème catégories. De cette façon, les étudiants ont voix au chapitre dans les décisions d'octroi des bourses « en nommant un représentant des étudiants au Conseil de l'Université pour faire partie de la commission d'étude des demandes de bourses de la 2ème et de la 3ème catégories ».

La question de la bourse universitaire a toujours été présente dans les préoccupations majeures de l'USFP. Dans son programme électoral de 2021, l'USFP a déploré « l'absence d'une véritable participation des étudiants dans le système général de l'enseignement supérieur, alors que la loi 01/00 lui a réservé une rubrique entière, ainsi que la précarité des structures d'accompagnement, la faiblesse de la couverture sociale de tous les étudiants et l'existence de réelles problématiques quant aux bourses et aux résidences universitaires ».