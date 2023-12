Madagascar: Natation - Jeux Olympiques - Holy Antsa et Idealy Tendrinavalona, à suivre de près

Les deux sirènes malgaches, Holy Antsa Rabejaona du club Managing et Idealy Diaritiana Tendrinavalona celle du club COSRA Antsirabe, ont fait parler d'elles ce mois de décembre.

« Une vraie hécatombe de records et de beaux cadeaux de Noël pour la natation malgache », c'est ce qu'a déclaré Bako Ratsifandrihamanana, une figure à ne plus présenter dans cette discipline. Holy Antsa Rabejaona et Idealy Tendrinavalona, deux médaillées lors des Jeux des Iles ont confirmé leur hégémonie. Lors de la Salnikov Cup 2023 en mi-décembre, Holy Antsa a enregistré un record historique.

Elle a terminé en moins des 27 sec, plus précisément en 26 sec 94 le Petit Bassin 50m NL contre 27"30 qu'elle a réalisé en 2021. La boursière de la FINA a en effet pulvérisé deux temps références, le 50NL en bassin de 25m et bassin de 50 m. Holy Antsa a commencé tôt la natation notamment à l'âge de six ans. La sociétaire du club Managing a vite trouvé ses marques en pulvérisant des records de catégorie, puis des records nationaux. Lors des JIOI, elle a battu un record vieux de 36 ans, un record de Bako Ratsifandrihamanana qui a été enregistré en 1987.

« Avec le soutien indéfectible de ses parents, elle a pu devenir ce qu'elle est aujourd'hui avec tant de sacrifice et d'investissement en temps et en argent : 04 mois de stage intensif en Chine du programme de solidarité Madagascar Chine, une bourse de la Fédération Internationale de Natation, la FINA d'un 1 an en Russie, et à cause de la guerre, rejoint le centre d'entraînement en Thaïlande avant de revenir en Russie, cette fois-ci pour un séjour plus long combinant sport et études, en tant que boursière de la «Solidarité développent program» de la Russie où elle suit un très beau programme de formation universitaire de niveau Bachelor «The Volga Region state university of physical culture, sports and tourism» , qui en quelque sorte, assurera sa carrière après le haut niveau », a expliqué l'ancienne recordwoman malgache. Quant à Idealy Tendrinavalona, elle a réalisé un nouveau record national aux 200 m Dos.

Une professionnelle qui a déjà représenté Madagascar maintes fois et a continué sur sa lancée lors du Championnat de Thaïlande avec trois records nationaux en petit bassin, la semaine passée. Elle a arraché deux médailles d'or et une en argent dans les épreuves 50m, 100m et 200m Dos. Idealy est boursière dans le centre d'entraînement pour sportifs de Haut niveau en Thaïlande de la Fédération Internationale de Natation ou « World Aquatics ». Les deux nageuses sont en quête de leur qualification aux Jeux Olympiques 2024.

« C'est tout simplement waouh et honneur à ces deux nageuses nationales, excellez pour viser toujours plus haut et ensemble dans vos nages respectives, vous les méritez bien, bravo et chapeau bas ! », s'est réjouie Bako Ratsifandrihamanana.