Madagascar: Confiseries - Augmentation de prix de 10 à 15% pour les bonbons

Une facture plus sucrée. Il faut compter 10 % d'augmentation, jusqu'à 15% même selon les marques. En cause notamment, la hausse du prix du sucre, ingrédient majeur dans la confection de ces friandises selon les commerçants du côté d'Analakely.

Les consommateurs de sucreries ont été fortement surpris par cette hausse fulgurante du prix des bonbons en un an. De ce fait, le kilo est passé cette année de 15 000 à 18 000 ariary voire à 25 000 ariary pour ceux enrobés de chocolat. Pour cause, les consommateurs ont réduit leurs achats.

« D'habitude nous arrivons à écouler 60 à 100 kg de bonbons en deux jours mais en cette période, c'est à peine si nous arrivons à en écouler 20kg. La majorité des clients sont des associations et des églises. Pour les particuliers, ils se contentent juste d'en acheter 250 grammes à un kilo », selon Noro, une commerçante à Analakely.

Pour les ménages, le budget alloué à l'achat des bonbons est très limité puisqu'il faudrait aussi penser au menu de la Saint-Sylvestre et du nouvel an. Noël et le nouvel an ne sont pas seulement la saison des cadeaux et des chants joyeux, c'est aussi un moment où les saveurs et les couleurs des bonbons prennent une dimension magique. Les bonbons ne sont pas de simples friandises, ils sont le reflet de la magie et de la joie de cette période festive.