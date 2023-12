Ile Maurice: L'huile d'olive, c'est pas du bidon!

Avant d'énumérer les énormes qualités de l'huile d'olive, précisons tout de suite que ces informations proviennent de publications scientifiques fiables. L'Espagne en est le plus grand producteur, mais avec la chaleur actuelle (du jamais-vu dans le sud de l'Europe) qui sévit, la sécheresse dévaste les vastes champs d'olivier. On peut s'attendre qu'à la suite de la présente récolte, le prix augmente de 80 %. C'est la conséquence de 30 mois sans pluviosité.

L'Union européenne voit sa production tomber en chute libre, de 265 000 tonnes à 200 000 tonnes, d'où une forte diminution du stockage. En outre, viennent s'y rajouter l'inflation générale causée par la cherté du prix de l'énergie et la hausse des taux d'intérêt. Cet oléagineux coûtera plus cher.

Comment choisir ?

Il existe plusieurs propositions en matière d'huile d'olive. Il faut privilégier non seulement l'huile où il est spécifié sur l'étiquette qu'elle est extra vierge plus en petits caractères «première pression à froid. Il faut acheter cette huile quand elle se trouve dans des bouteilles en verre opaque, donc non transparent. Ne jamais exposer cette bouteille au soleil ou à la chaleur. Néfaste pour le produit.

C'est la meilleure huile pour la santé ; on peut l'utiliser pour les plats chauds ou froids, mais il ne faut jamais y frire des aliments comme les frites parce qu'elle ne supporte pas une température au-delà de 180 degrés. Voyez la date de péremption. Elle devient périmée au-delà de deux ans et rancit même, ce qui est mauvais pour la santé. Cette version recommandée a plus de goût et comporte beaucoup de bienfaits. Très peu chaque matin à jeun préserve le corps et le cerveau.

Comme elle est grasse, n'en abusez pas dans la salade. En général, son utilisation doit être modérée. L'huile d'olive est riche en acides gras monoinsaturés, donc un bienfait pour le coeur. Elle participe à la réduction du mauvais cholestérol (LDL) au profit du bon cholestérol (HDL). Elle réduit définitivement les maladies cardiovasculaires. Elle possède des propriétés qui agissent contre l'inflammation dans le corps. Certains spécialistes la trouvent efficace contre certains types de cancer, tels ceux du sein, de la peau, du colon, mais toujours en petite quantité. Fiez-vous à l'appellation AOP si elle figure sur l'étiquette et méfiez-vous de beaux packagings ou de beaux atours.

Un remède insoupçonné

Tout en gardant en tête qu'il ne faut pas en abuser, l'huile d'olive est un bienfait insoupçonné dans bien des domaines. C'est un lubrifiant qui peut dégripper les gonds, les serrures, les poignets qui grincent. Ajoutez-y un peu de jus de citron, cette huile peut raviver vos meubles en bois. Quelques gouttes sur un morceau de coton vous débarrasseront des résidus de maquillage tout en nourrissant la peau. Rincez le tout après.

Cette huile peut apaiser une gorge irritée. Elle est efficace surtout pour celles qui se rasent les jambes. Elle fera glisser le rasoir et réhydratera la peau. Des traces de brûlé dans une casserole ? Quelques gouttes étalées sur une éponge abrasive feront place nette. Elle ravive aussi en une vingtaine de minutes tous les produits en cuir comme vêtements, sacs, canapés à l'aide d'un chiffon. Utilisez un chiffon sec pour terminer le travail.

Elle est riche en antioxydants et en acides gras sains. Elle nourrit la peau en profondeur en cas de déshydratation. Toutes ses vertus étaient déjà connues des Égyptiens, des Grecs et des Romains. On mentionne l'huile d'olive dans certains textes anciens.

L'huile d'olive peut, dans certains cas, être considérée comme une sorte de médicament. Elle améliore la digestion et, par conséquent, prévient la constipation chez les sujets prédisposés. Ce lubrifiant de l'intestin facilite le transit mais toujours en petite quantité. Autrement, c'est la... cata ! On peut absorber deux cuillérées à soupe le matin en la prenant comme un laxatif et un stimulant. Elle agit contre les aigreurs d'estomac et les brûlures d'estomac mais, dans ces cas-là, il vaut mieux en prendre à jeun comme prévention, mais toujours très peu.

Encore des qualités

La liste des bienfaits est très longue, mais contentons-nous de quelques-uns qui pourraient s'avérer utiles dans la vie quotidienne. Ceux qui arrêtent de fumer souffrent beaucoup d'un manque pendant un long laps de temps. Dans leur lutte, ils éprouvent une certaine anxiété que peut combattre, dans une certaine mesure, l'huile d'olive.

Les anciens se souviendront qu'après la deuxième guerre mondiale, nous faisions un grand usage de l'huile de coco remis aujourd'hui à la mode par les défenseurs de l'environnement. Les femmes à l'époque avaient recours à l'huile de coco qu'elles appliquaient à leur chevelure. À la suite de recherches, les chercheurs ont trouvé que l'huile d'olive pourrait être une solution contre les cheveux secs. On disait même qu'elle était l'ennemi des poux.

Vous avez un mal de gorge et même une extinction de voix, absorbez une cuillerée à café d'huile d'olive. Vous avez mal à l'oreille, prenez une goutte de cette huile, réchauffez-la légèrement et faites glisser dans l'oreille qui s'en remettra. Si vous avez les lèvres gercées et sèches, vous pouvez les adoucir avec un morceau de coton dans lequel vous aurez au préalable mis une ou deux gouttes d'huile d'olive. Pas plus. Vos ongles sont très résistants, même au taille-ongle. Alors, laissez-les tremper pendant cinq minutes dans un peu d'huile d'olive.

Beaucoup regrettent d'avoir la peau trop sèche et dépensent de l'argent pour s'acheter des produits pharmaceutiques souvent à base d'huiles essentielles pour se réhydrater les pieds. Essayez la recette suivante. Rincez vos pieds dans de l'eau tiède où vous aurez versé quelques gouttes d'huile d'olive. Faites le pendant une dizaine de minutes et, ensuite, faites sécher vos pieds. Le résultat est parfois surprenant.

Il n'est pas question ici de dénigrer d'autres huiles qui possèdent aussi des qualités, telles l'huile d'arachide (pistache), l'huile d'avocat... La meilleure pour faire de bonnes frites croustillantes à base de pomme de terre locale et non congelée est incontestablement l'huile de tournesol.

Rappelons, une fois encore, que la vraie huile d'olive extra vierge issue de la première pression d'olives à froid s'avère la meilleure de toutes. Elle peut aussi être utilisée pour la cuisson mais il ne faut pas en abuser. Quant à la branche d'olivier, elle symbolise la trêve ou la paix.

