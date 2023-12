Ile Maurice: Hurdoyal aurait-il soumis sa démission ?

Vikram Hurdoyal serait allé jusqu'au bout cette fois-ci en soumettant, hier, sa lettre de démission comme ministre de l'Agro-industrie au Premier ministre. Cependant, ce dernier l'aurait refusée. En fait, ce n'est ni la première ni probablement la dernière fois que le ministre Hurdoyal menace de démissionner.

«Il le dit chaque semaine, nous confie une source, mais il ne le fait jamais.» Oui, mais, cette fois-ci, le nouveau ministre de l'Agro-industrie aurait bien soumis sa démission après avoir menacé de le faire dans un post sur Facebook mercredi. Enfin, c'est ce qu'auront compris ceux qui sont habitués aux «jérémiades» du ministre. Sur ce post, il déclarait : «Saying goodbye feels hard...» Le ton volontiers mélodramatique du post ne laissait cependant aucun doute sur la détermination du toujours-ministre d'ouvrir un autre chapitre dans le livre de sa vie.

Mais pourquoi Vikram Hurdoyal veut-il tourner la page ? Cette décision coïnciderait avec sa convocation, mercredi, au bureau du Premier ministre (PMO) où ce dernier lui aurait dit ainsi qu'aux autres ministres et PPS des circonscriptions nos9 et 10, de laisser faire les conseillers de district et de ne pas s'ingérer dans leur cuisine interne. En d'autres mots, que la volonté de la majorité des conseillers de Flacq de virer Kishore Kumar Jeewooth comme président soit respectée. Donc actée, puisque le ministre Husnoo avait enfin révoqué Jeewooth mercredi.

Toujours selon nos renseignements, lors de la réunion au PMO, Hurdoyal n'a pas pipé mot. Mais à la sortie, il a laissé entendre qu'il allait démissionner comme ministre. Mais pourquoi tenait-il tant à ce que Kishore Kumar Jeewooth demeure président du conseil de district, même illégalement ? On nous rappelle que Vikram Hurdoyal avait déjà menacé de démissionner comme ministre si son «protégé» Jeewooth n'était pas élu président du conseil de Flacq en décembre 2022.

Mais encore ? On n'aura pas voulu nous en dire plus. Mais on en saura sans doute plus bientôt. Tout ce que l'on nous a fait comprendre, c'est que Jeewooth rendait «beaucoup de services à certains». On a toutefois ajouté que Hurdoyal est «un gentil garçon», mais qu'il a un peu trop tendance à jouer la victime. «Je ne sais pas s'il veut attirer de la sympathie ou si c'est un jeu», commente une source. «Mais il est toujours en train de se lamenter.»

Il nous revient aussi que Vikram Hurdoyal connaîtrait quelques ennuis de santé et aurait beaucoup maigri dernièrement... De plus, il aurait contracté le Covid. Cependant, il aura tenu à être présent à la fête de son ministère, organisée au Waterpark, où il s'est même montré très heureux, chantant et dansant avec les employés. Mais il serait retombé peu après dans une certaine déprime...

Concernant son fameux post sur Facebook, mercredi soir, il avait été retiré le lendemain. On ne sait pas si c'est parce que le PMO voulait lui en parler. Cependant, on pouvait toujours, à hier, voir ce mot d'adieu déchirant sur son compte WhatsApp qu'il aurait sans doute oublié d'enlever. Nous avons tenté en vain d'entrer en contact avec le ministre et le PMO. Par ailleurs, l'élection d'un nouveau président au conseil de Flacq devrait avoir lieu aujourd'hui à 15 heures. Selon nos informations, Chandra Dev Bundhoo aurait toutes les chances d'être élu. On ignore encore si Kishore Kumar Jeewooth se présentera comme candidat.