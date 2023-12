Madagascar: International Institute for Democracy and Electoral Assistance - IDEA - Madagascar classée « peu performante » en matière d'Etat de droit

L'International Institute for Democracy and Electoral Assistance, basé en Suède, a mis un accent sur l'absence de la gent féminine lors de l'élection présidentielle de novembre dernier.

L'International Institute for Democracy and Electoral Assistance ou IDEA a sorti son rapport sur la situation globale de la démocratie dans le monde en novembre 2023. Cette étude annuelle menée par cette organisation intergouvernementale qui a son siège à Stockholm, Suède, sort des indicateurs, dénommés Global state of democracy (GSoD), qui « mesurent des aspects de la démocratie et des droits de l'homme qui sont importants aux sociétés » notamment en matière de « contrôle public sur la prise de décision et les décideurs ».

174 pays sont observés et un classement annuel est, en effet, sorti par l'Institut suivant la méthode suivante : les pays comme étant performants sont notés avec un score d'au moins 0,7, et les moyennement performants de 0,4 à 0,69. Les pays classés « peu performants » sont ceux qui ont un score de 0,39 et en dessous dans chaque indice.

50ème rang pour les USA

Pour ce récent rapport de International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Madagascar est généralement classée au 98ème rang mondial en matière de démocratie, parmi les pays « moyens », avec un score de 0,499. La Suède occupe la première place du podium dans ce classement avec un score de 0,887. Elle est talonnée par le Danemark et l'Estonie qui occupent respectivement la seconde et la troisième place.

La Chilie et l'Uruguay sont les pays non-européens qui sont affichés dans le top 10 du classement de l'IDEA. La France, quant à elle, est classée 10ème sur les 174 pays observés. Les USA sont au 50ème avec un score de 0,674 tandis que le Cap Vert est le pays africain qui arrive en premier dans le classement, affiché au 35ème rang.

$Toutefois, l'étude menée a également livré des indices sur d'autres domaines dont le respect de l'Etat de droit. Sur ce sujet, l'étude de International Institute for Democracy and Electoral Assistance a donné à Madagascar le score de 0,38, c'est-à-dire parmi les pays « peu performants ». En matière de respect des droits humains, la Grande île a eu un score de 0,4 points si dans l'aspect participation publique et représentativité, Madagascar décroche les notes de 0,48 et 0,5 points. Selon les explications fournies par l'International Institute for Democracy and Electoral Assistance, « la majorité des données utilisées pour les Indices de l'État mondial de la démocratie, ou GSoD, sont dérivées de 20 autres sources de données qui sont disponibles publiquement ».

Liberté de presse

Dans son rapport de novembre dernier, l'International Institute for Democracy and Electoral Assistance, rejoint par la France en décembre, met également en lumière une préoccupation majeure. « Le facteur de la liberté de la presse a subi des baisses significatives au cours des cinq dernières années » dans plusieurs pays africains. Cette organisation intergouvernementale basée à Stockholm, qui se consacre à l'évaluation de la démocratie et des droits de l'homme, souligne, en effet, une tendance inquiétante dans des nations telles que l'Eswatini, la Guinée, Madagascar, le Mali, le Sénégal, le Soudan du Sud et le Togo.

La liberté de la presse joue un rôle essentiel en garantissant la transparence, en informant le public et en facilitant le débat public. La dégradation de ce pilier fondamental peut alors avoir des conséquences graves sur la santé démocratique d'un pays. Madagascar, en particulier, est mentionné dans le rapport pour avoir connu une « baisse significative de la liberté de la presse ».