Madagascar: Sport de combat - « Diamanga » sous les projecteurs, demain

Une nouvelle ère dans le monde des sports de combat traditionnels malgaches prend son envol avec le coup d'envoi de « Diamanga Vaovao ». Cette première rencontre prometteuse se tiendra demain au Stade Couvert de Mahamasina, marquant un moment historique pour cette démonstration unique organisée par Parfait Rakotonindriana.

« L'objectif de cette compétition est de donner vie à la richesse des sports de combat traditionnels malgaches. En plus des catégories masculines, les femmes seront également à l'honneur lors de cet événement qui met en lumière des jeux et des loisirs », a fait savoir Maître Parfait. Prévu pour débuter à 14 heures, les portes s'ouvriront dès 13 heures pour accueillir les passionnés.

La discipline « Diamanga » se décline en deux catégories distinctes. En premier lieu, le « Daka Be » présente cinq combats où le vainqueur émergera après une série de confrontations. Chaque combat durera 1x5 minutes. En deuxième lieu, le « Daka Samy Irery » propose deux catégories dont « Ankamely mandry », avec des combats de 3x3 minutes, et « Tsy ankamely mandry », d'une durée de 4x2 minutes. « Fandraribola », « Vely Kibay », « Moring Réunionnais », et « self défense » enrichiront également le programme de la journée.

Des représentants d'Ambatolampy, Ihazolava (Vakinankaratra), Fianarantsoa (Haute Matsiatra), et Imerintsiatosika (Itasy) participeront à cet événement, mettant en avant la diversité des pratiquants. De plus, des combats de défi en Kenpo MMA viendront agrémenter la journée, avec notamment le duel entre Anthony de Fianarantsoa et Avotraina du Top Team.