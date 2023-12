Madagascar: Portrait - Sambatra Rabefarinotrona, fondatrice de Malabary Podcastrice engagée

Le podcast, un genre de média très répandu sur la toile depuis une vingtaine d'années, devient de plus en plus présent dans le paysage médiatique de Madagascar. Le podcast désigne un fichier audio ou vidéo diffusée sur le web et destiné à être écouté aussi bien chez soi qu'au bureau ou dans les transports. Justement, Sambatra Rabefarinotrona, une malgache résidant à l'étranger, a conçu un podcast essentiellement dédié à Madagascar. Portrait.

Sambatra Rabefarinotrona est née et a grandi en France. Cette jeune malgache de 31 ans vit et travaille actuellement à Barcelone.

Après des études de droit bilingues, en français et en espagnol, elle intègre une école de commerce pour travailler présentement dans le département marketing d'une entreprise spécialisée en ressources humaines. Mais en marge de cette activité, cela va faire deux ans que Sambatra a fondé Malabary, « le premier podcast qui parle de Madagascar autrement », comme elle tient si fièrement le présenter.

Mettre Madagascar sous les feux des projecteurs

« Malabary, je l'ai fondé parce que j'ai toujours entendu des côtés négatifs de Madagascar de mon entourage proche comme lointain et j'ai toujours eu l'ambition de changer cela », souligne-t-elle. Elle déplore avoir toujours eu vent de cette image négative de Madagascar, en précisant n'y être allée qu'une fois, à 8 ans, lors de son baptême. À travers ce podcast, elle souhaite vivement mettre en avant les côtés positifs du pays et pouvoir répandre cette image à tous ceux qui ne sont pas nés et qui n'ont pas grandi à Madagascar.

« L'ambition c'est de pouvoir donner envie aux jeunes comme moi, qui ne connaissent pas Madagascar, d'y aller ou peut-être d'y revivre, en tout cas de les pousser à visiter le pays ou, tout du moins de les amener à s'intéresser au pays, même en restant où ils sont », soutient-elle.

Elle explique d'ailleurs avec enthousiasme le concept : « Cela ne fait pas très longtemps qu'on entend le terme podcast », admet-elle. « C'est un nouveau média dont le principe est d'avoir une sorte d'émission radio à la demande, comme une musique qu'on écoute grâce à des plateformes, quand on veut et peu importe où l'on est ». Maintenant, des podcasts sont publiés sur des plateformes telles que Spotify, YouTube, Amazon Video ou Google Podcast, permettant d'accéder à des émissions dans lesquelles on peut débattre de tous thématiques, peu importe le moment et le lieu, une grande différence par rapport à la radio, non accessible sur différents pays, par exemple. Ainsi, Malabary sera donc accessible en France, au Canada, à Madagascar ou dans d'autres pays, sur les plateformes sus-citées par exemple.

Partage d'expériences

Sambatra a donc commencé son projet il y a deux ans de cela, en lançant ses invitations à parler de Madagascar, uniquement sur LinkedIn, Malabary n'ayant été présent sur aucun réseau social à ce moment-là. Un véritable défi, autant pour elle que pour les participants qui acceptaient. Elle avoue d'ailleurs venir de loin, n'étant pas forcément au fait de toutes les personnes connues ou non à Madagascar.

Mais, petit à petit, les personnes acceptant de témoigner sur Madagascar sur des thématiques diverses augmentent, accroissant l'ampleur du podcast. Elle décide alors de poursuivre ce projet et d'élargir le cercle d'invités ainsi que les thématiques. « C'est bien d'avoir des personnes salariées, des expatriés à Madagascar comme invités mais l'objectif est également de mettre en avant les personnes entrepreneures, accomplies ou non, et de parler de ceux qui ont tenté l'aventure, de partager leurs expériences, de ce que le pays (Madagascar) leur a apporté, de ce qui y manque également pour se lancer dans l'entrepreneuriat, par exemple. », précise-t-elle.

Lueur d'espoir pour le pays

Même en étant à des milliers de kilomètres du pays, Sambatra tient à mettre Madagascar au coeur de ses projets. Sa priorité sera donc de développer Malabary pour pouvoir continuer à répandre la voix de ceux qui font Madagascar aujourd'hui. Elle pense également à visiter Madagascar pour voir la réalité et ainsi pouvoir publier son premier épisode d'elle-même sur Malabary, en y partageant son ressenti. En tout cas, la jeune femme a bon espoir après tous les épisodes de podcasts qu'elle a déjà entendus et publiés, qui affirment qu'il y a beaucoup d'opportunités et de choses à construire à Madagascar.

Sambatra Rabefarinotrona, côté jardin

Mais en marge de son aspect « femme d'affaires » et «professionnelle» accomplie, Sambatra a également dévoilé à Midi Madagasikara des facettes de sa vie personnelle. Elle ne manque pas de mentionner les « henomby ritra, ravitoto et mofogasy », à l'évocation des « sakafo malagasy ». Elle s'est également prêtée au jeu du portrait chinois.

Portrait chinois :

Sambatra, que seriez-vous si vous étiez :

Une Fleur : une tulipe

: une tulipe Un Métier : chanteuse

: chanteuse Un Parfum : ah là c'est plus dur, je n'ai pas de marque en tête mais je dirais quelque chose qui dégage des notes fleuries

: ah là c'est plus dur, je n'ai pas de marque en tête mais je dirais quelque chose qui dégage des notes fleuries Une voiture : une clio

: une clio Un loisir : un sport, du cheval je pense de l'équitation

: un sport, du cheval je pense de l'équitation Un super pouvoir : lire dans les pensées

: lire dans les pensées Un livre : J'ai lu le livre La tresse il n'y a pas longtemps. Je ne vais pas spoiler, parce que le livre vient de sortir en film, au cinéma mais c'est l'histoire de trois femmes qui sont très ambitieuses et qui sont dans des challenges, chacune dans leur propre pays, mais c'est le défi de chacune qui m'a marqué, la culture aussi puisque chacune vit dans des pays différents ou la culture est très forte, à laquelle elles sont très attachées mais aussi à laquelle elles ont aussi envie de se détacher. Mais c'est là qu'on sent l'importance d'être une femme d'abord, de ce que peut apporter la femme, et la place de sa culture dans sa propre vie.

: J'ai lu le livre il n'y a pas longtemps. Je ne vais pas spoiler, parce que le livre vient de sortir en film, au cinéma mais c'est l'histoire de trois femmes qui sont très ambitieuses et qui sont dans des challenges, chacune dans leur propre pays, mais c'est le défi de chacune qui m'a marqué, la culture aussi puisque chacune vit dans des pays différents ou la culture est très forte, à laquelle elles sont très attachées mais aussi à laquelle elles ont aussi envie de se détacher. Mais c'est là qu'on sent l'importance d'être une femme d'abord, de ce que peut apporter la femme, et la place de sa culture dans sa propre vie. Un élement : l'eau parce que tout le monde aime l'eau ; c'est quand même quelque chose qui est inaccessible à certains et qui devrait pourtant être accessible à tout le monde.

: l'eau parce que tout le monde aime l'eau ; c'est quand même quelque chose qui est inaccessible à certains et qui devrait pourtant être accessible à tout le monde. Une émotion : la joie ... « Sambatra » (sourire)

: la joie ... « Sambatra » (sourire) Une mauvaise habitude : euh ça c'est plus dur... non je ne vois pas

: euh ça c'est plus dur... non je ne vois pas Une qualité : souriante

: souriante Une devise : Quand on veut on peut !

Nos vifs remerciements à Sambatra Rabefarinotrona.