Madagascar: Baolai - La grande promotion de fin d'année se poursuit

Satisfaisant. En cette veille de fin d'année, le bilan de la campagne de promotion lancée par l'enseigne Baolai est plutôt encourageant.

La bonne fréquentation enregistrée depuis début décembre et surtout à la veille de Noël confirme le fait que les consommateurs apprécient plus que jamais les produits de grandes marques distribués par Baolai, le spécialiste du haut de gamme chinois.

Confiants

« On n'a pas encore retrouvé le rythme des années fastes, mais nous avons enregistré une meilleure fréquentation de nos magasins », explique Ren Yujie, le patron de Baolai. En fait, ce résultat encourageant est le fruit de la campagne de promotion que la maison Baolai a l'habitude de réaliser durant les fêtes de fin d'année.

« Notre politique est de rendre nos produits plus accessibles à un maximum de consommateurs », ajoute le PDG de Baolai en précisant que les clients sont entièrement confiants sur la qualité des produits distribués par son entreprise. Ce sont en effet des produits authentiques de renommée internationale. Pour ne citer entre autres que les marques Hisense et Toshiba respectivement partenaire officiel et TV officiel de l'Euro 2024.

Imbattable

On rappelle en effet que Baolai est récemment devenu distributeur officiel de la marque japonaise Toshiba. Les téléviseurs de cette marque sont très appréciés par les ménages en raison de leur grande qualité et de leur robustesse. Mais la marque Hisense n'est évidemment pas en reste avec son rapport qualité-prix imbattable. Outre les Led TV et les Smart TV de plusieurs références, Baolai distribue également d'autres produits de cette marque. Dont notamment les réfrigérateurs, les cuisinières à gaz, les machines à laver, les fours micro-ondes, et plus récemment les friteuses à air Hisense.

Des friteuses qui font fureur auprès des mères de famille, tout simplement parce qu'en les utilisant dans la cuisine, on n'a besoin que de très peu d'huile pour faire des frites, du poulet rôti, des viandes rôties et autres. De quoi régaler toute la famille avec de bons plats rôtis sans trop de matière grasse. On n'oublie bien évidemment pas les autres marques comme les téléviseurs et subwoofers Jeyoo, les synthétiseurs Meike, les kit solaires Baolilai... Notons que les magasins Baolai seront exceptionnellement ouverts dimanche prochain jusqu'à 16 heures.