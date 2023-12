Niger: Révision des accords militaires avec les pays partenaires

Les autorités nigériennes ont annoncé la révision de tous les accords militaires avec les pays disposant des bases sur leur sol.

La décision a été notifiée aux pays concernés dans une correspondance adressée à leurs représentations diplomatiques par le ministère nigérien des Affaires étrangères. "Depuis l'avènement au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le 26 juillet 2023, le Niger s'est résolument engagé dans la voie de l'affirmation de sa souveraineté, la sauvegarde de la patrie et la défense de ses intérêts", a-t-on indiqué. "Dans cette perspective et conformément aux exigences du peuple nigérien, le ministère informe tous les pays partenaires, qui disposent d'une force militaire stationnée sur le territoire national, que le Niger procédera à une révision de tous les accords signés avec lesdits pays", a ajouté la même source, précisant qu' à cet effet, "un projet de protocole d'accord leur sera soumis pour insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale".

Désormais, seuls les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie disposent des bases militaires au Niger. Suite au coup d'État du 26 juillet dernier et au refus des autorités françaises de leur reconnaître toute légitimité, les militaires au pouvoir ont demandé et obtenu le retrait de tous les soldats français au Niger. Niamey était l'un des derniers alliés de Paris. Les derniers soldats français ont quitté Niamey le 22 décembre, marquant la fin du processus de désengagement des forces françaises au Sahel. Après un bras de fer de deux mois avec les nouvelles autorités à Niamey qui avaient dénoncé plusieurs accords militaires avec Paris, le président français, Emmanuel Macron, avait annoncé, le 24 septembre, que les troupes françaises seraient parties du Niger « d'ici la fin de l'année ». En outre, la France a fermé son ambassade le 21 décembre, où elle n'était plus en capacité de fonctionner normalement. Le 25 décembre, le Niger est allé plus loin, suspendant toute forme de coopération avec la Francophonie. Cette décision ferait suite à celle prise le 19 décembre par l'Organisation internationale de la Francophonie de suspendre le Niger de ses instances.

%

Depuis le coup d'Etat qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, les généraux au pouvoir ont rompu les liens avec plusieurs partenaires occidentaux et se sont rapprochés de la Russie. Le Mali et le Burkina Faso, d'où les forces françaises se sont également retirées, se sont rapprochés de Moscou. Les trois pays ont conclu une alliance pour lutter contre les djihadistes. Après cette série de déconvenues au Sahel, la France réorganise sa présence en Afrique et compte réduire nettement ses effectifs militaires dans tous les pays où elle opère encore, sauf à Djibouti.