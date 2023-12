Madagascar: ART culinaire des enfants - Succès éclatant du concours dans la région Analanjirofo

Dans la région Analanjirofo, le concours d'art culinaire pour enfants, organisé par l'UN Madagascar, a rencontré un vif succès. Soutenu par la FAO pour promouvoir une alimentation saine, cet événement a rassemblé cinq groupes d'élèves de différentes écoles de Fenerive-Est.

Pour les organisateurs, l'objectif est de sensibiliser à une alimentation saine. Chaque équipe, composée de trois filles et trois garçons, a brillamment présenté des plats mettant en valeur les produits locaux tout en respectant des critères nutritionnels. La compétition a mis en lumière l'importance de valoriser les ressources locales et d'utiliser des méthodes respectueuses de l'environnement. Les jeunes chefs en herbe ont démontré leur créativité et leur engagement envers une alimentation responsable.

Au-delà de la compétition, cet événement a été une opportunité précieuse d'éducation, soulignant l'importance de choisir des aliments sains et de préserver l'environnement dans la préparation des repas. En somme, ce concours a brillamment captivé l'attention des participants et du public, en faisant la promotion d'une alimentation équilibrée et durable. Ces enfants deviennent ainsi les porte-étendards d'une génération consciente de l'importance vitale de la nourriture pour une vie saine et respectueuse de l'environnement.