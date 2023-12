Madagascar: Affaire Plaza - Andry Raobelina débouté par le Conseil d'Etat

Sous scellé

Comme il fallait s'y attendre, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de sursis à exécution de la résiliation de la convention de partenariat entre le ministère de l'Education Nationale (MEN) et la société Canal 7 Events d'Andry Raobelina. Ce dernier est sommé d'évacuer l'amphithéâtre sis au Complexe scolaire d'Ampefiloha transformé en Plaza.

Et ce, en attendant que le Conseil d'Etat statue sur le fond en 2024, c'est-à-dire sur le recours en annulation de la lettre du ministre de l'Education nationale relative à la résiliation du contrat « avec effet immédiat ». Reste à savoir si la trêve des confiseurs - période entre Noël et le Nouvel an - sera au moins respectée par l'Etat malgache qui a représenté le MEN devant le Conseil d'Etat dont la décision est sans appel. Les lieux vont être mis sous scellé par l'Etat.

Dimension politique

De toute façon, le fait que le directeur général de Canal 7 Events ait été candidat à l'élection présidentielle donne, à tort ou à raison, une coloration ou une dimension politique au dossier, quand bien même le MEN aurait invoqué le principe de neutralité politique de l'Administration comme motif de la résiliation unilatérale du contrat d'une durée de 15 ans.

Soit l'équivalent de 3 quinquennats. En commençant par le mandat du président Hery Rajaonarimampianina puisque la convention a été signée par le ministre de l'Education nationale du régime HVM, Paul Rabary. En tout état de cause, la sous-location du site à une secte ne plaide pas en faveur du DG de Canal 7 Events et non moins président du parti « Anjomara sy Rivo-Baovao » (ARB). Ceci expliquant peut-être cela.