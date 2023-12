Tunisie: Zarzis | Bientôt une route périphérique - Mieux vaut tard que jamais

Finalement, le ministère de l'Equipement est revenu à la charge. Cette route périphérique dont la longueur est d'environ 21 km verra bientôt le jour, avec une enveloppe estimée à 80 MD.

Zarzis est l'une des villes du gouvernorat de Médenine qui comporte un très grand nombre de véhicules, ce qui y rend encore difficile le trafic routier. A l'exception de trois routes principales qui mènent du centre-ville à Médenine, Djerba et Ben Guerdane, le reste est constitué de ruelles.

Par conséquent, pour se rendre de l'est à l'ouest ou du nord au sud, il est presque impossible de contourner le centre-ville. Et là, les conducteurs se trouvent confrontés aux embouteillages et aux goulots d'étranglement partout. Pour faciliter la circulation, une route périphérique était donc indispensable.

L'idée fut évoquée par les habitants et approuvée par le ministère de l'Equipement sur le plan cadastral, depuis bien longtemps. Après 2011, les constructions anarchiques ont envahi tout. La résistance et l'opposition farouche des citoyens qui ne veulent pas céder leurs terrains, les contraintes foncières, le laisser-faire de la commune qui fermait les yeux sur ceux qui bâtissaient des habitations et des clôtures par où devait passer cette rocade... Tout cela a compliqué la mission et n'a pas permis de réaliser le projet tant revendiqué par les citoyens.

Finalement, le ministère de l'Equipement est revenu à la charge. Cette route périphérique dont la longueur est d'environ 21 km verra bientôt le jour, avec une enveloppe estimée à 80 MD. C'est la Banque européenne d'investissement (BEI) qui va la financer et l'appel d'offres est déjà lancé, le 26 de ce mois.