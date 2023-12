Tunisie: CA | Said Saïbi limogé - Une question de joueurs aussi (surtout !)

Saïd Saïbi devait partir depuis quelque temps, c'était un secret de Polichinelle. Le public «virtuel» du CA n'en était pas convaincu même quand il gagnait. Les victoires ont caché un «mal-être» collectif chez les Clubistes habitués depuis des décennies à vivre toujours avec les crises et les moments de tension même quand on rafle des titres ! Une défaite cuisante devant le ST a fait sauter Saïd Saïbi de son siège.

Et dans ce genre d'événements, on impute toutes les maladresses des joueurs, leurs bévues, leurs limites et leur insouciance à l'entraîneur. La fameuse formule consiste à sacrifier un entraîneur parce qu'on ne peut pas le faire avec les joueurs, en espérant trouver une autre approche et un autre modèle tactique qui ramènent de meilleurs résultats. Maintenant, Saïd Saïbi est, aux yeux de tous, l'unique responsable de cette mauvaise série de 3 défaites en 4 matches d'un CA de plus en plus inodore, incolore et de moins en moins attrayant.

Est-il le seul responsable de ce déclin prévisible si l'on est bien averti ? On ne le pense pas. Saïbi n'a pas réussi, c'est vrai, à apporter une touche d'entraîneur de titres. Il n'a pas pu, aux yeux de certains, bien exploiter la qualité de l'effectif qu'on lui a ramené. Et c'est justement là où il y a beaucoup à dire. Si l'on suit cette thèse, le prochain entraîneur compétent va écraser ses adversaires avec ce même effectif. Pas si sûr, car sur ces recrues clubistes, il y a aussi des reproches et une mauvaise évaluation. Probablement une surestimation.

La quantité, pas la qualité

Un défilé de joueurs a débarqué à l'intersaison. Et dans ce genre d'occasions, on accorde un peu de temps pour que l'équipe prenne forme et pour que l'entraîneur puisse trouver le bon topo. Chose qui n'a pas été respectée. Saïd Saïbi, stigmatisé depuis l'année dernière, tout comme Louhichi et Lassaâd Dridi avant lui, a cédé à l'énervement, à la pression et ça se voyait dans ses choix discutables et dans son ton dur sur le banc. Même en gagnant, ce public «virtuel» (dont une bonne partie n'a aucune connaissance de ce qu'est le football !) penchait toujours du côté des joueurs et trouvait toujours le moyen d'acculer Saïbi et de le dénoncer à tort et à travers.

Mais, au fait, a-t-on idée du vrai potentiel et de la qualité réelle des recrues? Le CA a-t-il, comme on le dit, au jour d'aujourd'hui, les meilleurs joueurs du championnat? On pense plutôt qu'on a cherché la quantité plutôt que la qualité. Par exemple, Hamrouni, acquis gratuitement du CSS, est-il vraiment ce latéral gauche rassurant avec son énorme faiblesse dans les duels et ses erreurs fatales? Omrani, lui aussi ramené gratuitement, est-il ce défenseur implacable avec son bizarre mauvais placement qui a coûté au moins 3 buts dernièrement?

On parlera aussi de Zaâlouni, enfant du club et promu pour devenir, en quelques mois, international. Vif oui, mais brouillon dans ses accélérations et surtout faible en défense (à la base c'est un milieu). Srarfi est-il ce créateur fantaisiste qui peut faire peur? De même pour Arfaoui et Meziani, deux joueurs «ordinaires» et pas brillants aussi bien avec l'EST qu'avec l'ESS, et qu'on veut, à tout prix, mettre au rang de joueurs de classe.

Parlons aussi de Bikoro, un vrai fiasco pour les dirigeants clubistes et qu'on a préféré à Kossi, de loin plus régulier. L'Equato-Guinéen, ramené depuis plus de 3 mois, n'a même pas produit une prestation de joueur remplaçant! (et c'est grave!). Même Eduwo, buteur et vrai attaquant de l'ombre qui crée des espaces, cède souvent à un jeu individuel et recule 20 et 30 mètres pour perdre rapidement la balle. Ne parlons pas d'autres recrues peu utilisées et qui n'ont pas montré grand-chose.

Au CA, c'est aussi (surtout) la mauvaise appréciation de l'effectif qui pose problème. Même avec un meilleur entraîneur, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Ces joueurs du CA sont moyens et sont mal encadrés. Les Khelil, Laâbidi, Ben Yahia, Taoues, Bédoui, Senana, Sghaïer, Hassen, Garreb et autres doivent remettre les pieds sur terre. Ils ne doivent pas se tromper sur leur valeur. On les a encensés dernièrement suite à de bons résultats, mais pas sur des matches-référence, au point qu'ils sont tombés dans le piège. Le CA n'a pas un effectif galactique, il n'a pas d'immenses joueurs. Il y a juste 5 ou 6 bons joueurs pas plus et le reste est très moyen ou tout simplement faible.

Si le CA veut retrouver ses années de gloire, il doit bâtir une grande équipe avec de grands joueurs en misant sur la qualité. Et viendra ensuite un grand entraîneur qui pourra gagner. Le tout avec de grands dirigeants à la vista confirmée. Au CA, ces dirigeants sont une espèce éteinte depuis longtemps. Le problème est beaucoup plus complexe que Saïd Saïbi.