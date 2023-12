Afrique: CAN 2023 | Jalel Kadri dévoile sa liste - Hannibal Mejbri, le grand absent !

Présence de Hadj Mahmoud, Ben Ouanes, Srarfi et de Houssem Tka. Quelques surprises quand même !

A toute liste, il y aura toujours des mécontents. Celle de Jalel Kadri pour la CAN, dévoilée hier, a fait des insatisfaits, mais aussi des heureux. Si l'ossature n'a pas changé avec la présence des cadres et vieux lieutenants tels que Hassen, Meriah, Maâloul, Msakni, Sliti, Dahmen (en mauvaise passe avec son club saoudien), Rafiaa, Skhiri et Aidouni, entre autres, on a pu remarquer quand même que Jalel Kadri a réservé quelques surprises, dont notamment la présence de Srarfi, «joueur important de par sa forme en ce moment», selon le sélectionneur national, Ben Ouannes, Hadj Mahmoud et Tka, qu'on peut qualifier de novices en sélection.

Cela s'est fait au détriment de joueurs cadres, dont surtout un certain Hannibal Mejbri. Ecarté ou ménagé selon ses voeux ? Jalel Kadri a opté pour la seconde thèse (à vérifier) en disant que le joueur a préféré rester en club et s'imposer.

Mais des rumeurs persistantes évoquent un gel de relations entre le joueur (qui rejette le statut de remplaçant) et Kadri. Un autre élément de base écarté de cette CAN, Drager (le sélectionneur lui a préféré Valery). En outre, on enregistre le retour confirmé de Ben Ouannes qui rallie le groupe des gauchers Maâloul, Abdi et Haddadi (enfin récompensé pour sa persévérance après avoir été écarté de la Coupe du monde).

En attaque, Seif Jaziri sautera lui aussi la CAN, avec la présence de deux attaquants de pointe classiques, Jouini et Khenissi. Quant aux expatriés, Achouri et Letaief, ils ont toujours la confiance de Kadri qui les a promus depuis des mois. Une liste qui fera couler beaucoup d'encre à deux semaines de la CAN, mais les dés sont jetés. C'est Jalel Kadri lui seul qui en assumera les conséquences.

Voici la liste des 27 joueurs retenus :

Gardiens de but : Aymen Dahmene, Bechir Ben Said, Moez Hassen.

Défenseurs : Ali Abdi, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Oussema Hadadi, Ali Maaloul, Hamza Jelassi, Yan Valéry, Wajdi Kechrida, Alaa Ghram.

Milieux de terrain : Houssem Tka, Hamza Rafia, Anis Ben Slimane, Aissa Bilal Laidouni, Mohamed Ali Ben Romdhane, Ellyes Skhiri, Mohamed Belhadj Mahmoud.

Attaquants : Youssef Msakni, Haythem Jouini, Taha Yassine Khenissi, Sayfallah Ltaief, Bassem Srarfi, Naim Sliti, Elias Achouri, Mortadha Ben Ouannes.