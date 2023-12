Angola: Rétrospective 2023 - La Biennale de Luanda marque l'année culturelle

Luanda — La 3ème édition de la Biennale de Luanda - Forum panafricain pour la culture de paix, qui a réuni plusieurs personnalités emblématiques de la politique africaine, a constitué l'un des moments forts du panorama politico-culturel du pays en 2023.

La Biennale", organisée tous les deux ans, est un événement international qui vise à promouvoir la prévention de la violence et la résolution des conflits, en encourageant les échanges culturels en Afrique et le dialogue entre les générations.

Il s'agit d'une initiative conjointe de l'UNESCO, de l'Union africaine et du gouvernement angolais, qui promeut la mise en oeuvre du Plan d'action pour une culture de paix en Afrique, approuvé en mars 2013 à Luanda, en Angola.

L'événement est un espace de réflexion et de diffusion d'idées et de bonnes pratiques liées à la culture de paix, qui rassemble des représentants des gouvernements, de la société civile, de la communauté artistique et scientifique, ainsi que des organisations internationales.

Cette année, le volet culturel de la Biennale comprenait, entre autres activités, une exposition de l'artiste Fineza Teta et des performances des musiciens Namanhonga, Gelson Castro, Afrikkanitha, Selda, Robertinho, Dom Caetano et Ângela Ferrão.

Dans un autre domaine, les 12 derniers mois ont également été marqués par l'élévation, à Kasane, au Botswana, des Sona « dessins et figures géométriques dans le sable », un art ancien du peuple Lunda Cokwe, au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

%

L'acte, promu par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), a eu lieu deux ans après avoir été déclarés patrimoine culturel immatériel national, selon les termes du décret exécutif 99/21 du 20 avril.

En effet, l'Exécutif angolais, à travers le Ministère de la Culture et du Tourisme, en partenariat avec l'Université Lueji A'Nkonde, a envoyé la candidature de Sona à l'UNESCO, pour une reconnaissance mondiale, qui a été confirmée.

Avec cette démarche, l'Angola a une fois de plus inscrit son nom parmi les richesses immatérielles du monde, après avoir réussi à élever la ville de Mbanza Kongo, capitale de la province de Zaire, au rang du patrimoine mondial de l'humanité.

Les Sona sont le premier patrimoine culturel immatériel de l'humanité inscrit par l'Angola à l'UNESCO et le deuxième en mathématiques. Le premier appartient à la Chine.

Tout au long de l'année, la pose de la première pierre pour la construction de la Maison de l'Artiste et du Palais de la Musique et du Théâtre, dans l'ancien bâtiment de l'Assemblée nationale, à Luanda, en cours de transformations fondamentales, a également fait la une des médias.

Le projet, budgétisé à 85 millions de dollars, pourrait être achevé en 2025.

Il s'agit d'un espace d'une superficie de 24 000 m2, composé de cinq unités principales, dont l'une est liée à la Maison de l'Artiste, où il est prévu d'accueillir environ 80 artistes d'âge avancé et en fin de carrière.

De même, il dispose d'un espace administratif et d'accompagnement, d'une salle de théâtre, d'expositions, d'événements, d'une unité de formation artistique et d'un espace technique.

Selon le projet, la salle principale du théâtre, considérée comme la pièce maîtresse de la Maison de l'Artiste et du Palais de la Musique et du Théâtre, aura une capacité de 600 personnes.

Une autre étape importante, dans le segment culturel, a été l'annonce du désormais habituel Prix National de la Culture et des Arts, qui a distingué cette année, dans la catégorie musique, Mestre Kituxe.

Dans le domaine de la littérature, le prix a été attribué au poète et prosateur João Tala, tandis qu'Ana Suzana David « Kiana » a remporté le prix dans la catégorie arts visuels et plastiques.

Le groupe Palace Dance Company a gagné dans la discipline de la danse, Carlos Conceição dans la discipline du cinéma et de l'audiovisuel, tandis que les auteurs de la collection « Várias Línguas uma Nação, Construamos o Futuro », ont gagné dans la catégorie sciences humaines et sociales.

En théâtre, le prix a été attribué au groupe Amostra Nacional, de la province d'Uíge.

Quant à la musique, le hit parade a fait écho, le grand gagnant étant la chanteuse Supe Muteca, de la province de Namibe, avec la chanson « Mãe África ».

La deuxième place est revenue au musicien Andrade Félix, de la province de Moxico, tandis que la troisième place a été occupée par le duo Tiagão et Grande Nico, de la province de Huambo.

L'édition de cette année a rendu hommage au musicien Sam Mangwana.

En ce qui concerne le Carnaval, la plus grande fête culturelle du pays, le défilé de Luanda a vu cette année la participation de 13 groupes de classe A, 15 de classe B et 16 de classe d'enfants.

União Recreativo do Kilamba a gagné en classe A, Grupo União Operário Kabocomeu en classe B et Grupo Viveiros do Njinga Mbande dans la classe des enfants.

Dans le domaine du théâtre, le point culminant a été la VIIIe édition du Circuit International du Théâtre, marquée par la remise de la carte professionnelle au lauréat de cette année, l'acteur et metteur en scène Adelino Caracol.

D'une durée de quatre mois, le festival a distingué les acteurs et agents du mouvement artistique et culturel, qui ont reçu des diplômes de mérite du Gouvernorat de Luanda.

Toujours en ce qui concerne les arts du spectacle, il a été souligné l'élection du nouveau président du comité directeur de l'Association angolaise du théâtre (AAT), Tony Frampênio, qui a promis de travailler en étroite collaboration avec ses associés.

Son plan d'action comprend, entre autres tâches, la tenue d'une Rencontre Nationale de Théâtre, pour structurer une vision inclusive et proposer au Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement la création de la Compagnie Nationale de Théâtre.

La nouvelle direction entend également renforcer les partenariats avec les gouvernorats provinciaux, pour développer un itinéraire culturel, touristique et artistique à travers le pays, dans le cadre de la Journée nationale de la culture et de la Journée mondiale du théâtre.

Cependant, un autre aspect qui a marqué l'année culturelle a été la résurgence de « Sebem » sur le marché du disque, après 10 ans d'absence, pour raisons de santé.

Même s'il n'est pas complètement remis de sa maladie, l'artiste a récemment présenté à Luanda son nouvel album intitulé « Onde estás ?», considéré par les « kuduristes » comme un exemple de résilience et de motivation.

Tout au long de l'année qui s'achève, le musicien angolais Carlos Lamartine a célébré ses 65 ans de carrière, avec un spectacle intime, qui a réuni amis et collègues.

Le musicien Dom Caetano a également été honoré, à la fin de la saison « Muzonguê da Tradição », pour sa contribution à la diffusion et à la préservation de la musique.

De même, Banda Maravilha a fêté cette année ses 30 ans de carrière.

L'année a été marquée par peu de réalisations de projets. La première édition a eu lieu en mai, avec Os Kiezos, Calabeto, Robertinho, Augusto Chakaya, Eddy Tussa, Fiel Didi, Lolito da Paixão et Suzanito. En juillet, Jovens do Prenda s'est produit.

Le 29 octobre, Gingas do Maculusso, Lulas da Paixão, Tony do Fumo Filho et Banda Movimento se sont produits au « Muzonguê da Tradição », créé en février 2007.

« Muzonguê da Tradição » est un programme qui vise à promouvoir, diffuser et valoriser la musique angolaise. Dans la phase initiale, l'événement avait un partenariat avec la Radio Nationale d'Angola, avec le projet Caldo do Poeira.

De même, le roi de Tchingolo, António Moreira, est décédé à l'âge de 81 ans.

António Moreira, né dans la commune de Catata, le 20 août 1942, a dirigé l'Ombala do Tchingolo depuis le 3 avril 1983, où il est resté 40 ans.

Dans le domaine du Tourisme, le point culminant a été le Forum BITUR Angola 2023-Bourse Internationale du Tourisme, qui s'est déroulé autour du thème "Le tourisme comme facteur déterminant pour la diversification de l'économie angolaise".

L'événement, qui a réuni des dirigeants et des professionnels de divers secteurs pour discuter des principaux défis de l'industrie du tourisme, visait à présenter le pays et ses activités, ainsi qu'à faire connaître les aspects culturels, historiques, gastronomiques et naturels du tourisme national.