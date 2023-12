Angola: La PN enregistre plus de 60 000 délits de différentes natures

Luanda — Soixante-deux mille 805 délits de nature diverse, correspondant à une diminution de 2,7 pour cent, ont été enregistrés entre janvier et novembre 2023 par la Police Nationale, a rapporté jeudi, à Luanda, le ministre de l'Intérieur, Eugênio Laborinho.

Selon le gouvernant qui s'exprimait lors de la cérémonie des voeux de fin d'année, il a dit que ces opérations ont abouti à l'arrestation de 43 mille 963 auteurs présumés, avec 64 pour cent des crimes résolus.

Il a également ajouté que sur le nombre total de crimes violents, 71 pour cent ont été commis par des personnes proches des victimes, ce qui appelle une plus grande attention et collaboration de la part des familles et de la société en général, soulignant que l'augmentation exponentielle des délits informatiques, principalement ceux qui portent atteinte à l'honneur et à la réputation des personnes, à la fraude, à l'attrait des mineurs et d'autrui ».

A l'occasion, Eugênio Laborinho a signalé qu'en plus de ces délits, treize mille 597 accidents de la route ont été enregistrés.

Le gouvernant a indiqué que les statistiques mentionnées ci-dessus nous amènent à considérer que la situation de la sécurité publique dans le pays est stable, calme et sous le contrôle des autorités.

"Malgré les contraintes financières, il a été possible de garantir la sécurité et l'ordre public sur l'ensemble du territoire national, d'acquérir du matériel roulant, des équipements et de réaliser quelques projets structurants pour améliorer les conditions de travail et sociales des salariés, grâce à l'effort, à l'esprit d'unité, dévouement, altruisme et disponibilité du personnel du ministère de l'Intérieur", a-t-il expliqué.

%

Le secteur prévoit de continuer à renforcer les mesures visant à prévenir et à réduire la criminalité organisée, les crimes violents, le blanchiment d'argent, le trafic illicite de minéraux stratégiques, la vandalisation des biens publics, la cybercriminalité et la criminalité transfrontalière, ainsi qu'à réduire les accidents de la route d'ici 2024.

En plus de continuer, a-t-il poursuivi, à investir dans l'amélioration des infrastructures, le renforcement des moyens et équipements pour valoriser les organes du ministère, notamment la Police Nationale, ainsi que dans la réalisation des projets de logements en cours.

Il a défendu l'amélioration du rapprochement et de la communication avec la population, pour prévenir la commission de délits et encourager une culture de dénonciation, avec l'appui du Centre Intégré de Sécurité Publique (CISP).

Eugénio Laborinho a affirmé qu'il était nécessaire de continuer à adopter des mesures pour améliorer le contrôle aux frontières, la gestion des actes migratoires et le service aux usagers, en le rendant plus rapide.

Faire des efforts pour améliorer les conditions de vie des prisonniers, avec l'inauguration de nouveaux établissements pénitentiaires dans certaines provinces, dans le respect de la dignité de la personne humaine, est une autre préoccupation du gouvernant.

Il a indiqué que le Service de Protection Civile et Incendie (SPCB) accordera une attention particulière à la prise en compte des précipitations, des rejets atmosphériques, des inondations, des glissements de terrain, des débordements des rivières et des bassins fluviaux, qui surviennent dans le pays, en plus des accidents de la route.